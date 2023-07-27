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نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023 عبر الفجر بالاسم ورقم الجلوس مباشر (بوابة الأزهر الالكترونية)

استخرج من هنا عبر (بوابة الأزهر الالكترونية) نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023 عبر الفجر بالاسم ورقم الجلوس مباشر

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نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023 عبر الفجر بالاسم ورقم ال

استخرج من هنا عبر (بوابة الأزهر الالكترونية) نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023 عبر الفجر بالاسم ورقم الجلوس مباشر،باقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، قد يكون العديد من الطلاب يبحثون عن رابط النتيجة للثانوية الأزهرية 2023. تم الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات منذ نحو 10 أيام، وهذه العملية تمت من خلال 16 مركزًا. يُفترض أن يتبنى وكيل الأزهر، السيد محمد الضويني، ذلك بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

استخرج من هنا عبر (بوابة الأزهر الالكترونية) نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023  رابط حصول أوائل الثانوية الأزهرية 2023 على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد، زاد البحث عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية من قبل جميع طلاب المعاهد الأزهرية، فالجميع يطمح في الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 مع معرفة عدد المقاعد، وقد قام القطاع المعني في المعاهد الأزهرية بشرح كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 عبر بوابة الأزهر، بعد أن أعلن عن ذلك رسميًا وكيل الأزهر الدكتور محمد الدويني، وبموافقة د. أحمد الطيب شيخ الأزهر وإعلام الطلاب سابقًا بالنتيجة.

نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023 عبر الفجر بالاسم ورقم الجلوس مباشر (بوابة الأزهر الالكترونية)

نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023 عبر الفجر بالاسم ورقم الجلوس مباشر

استخرج من هنا عبر (بوابة الأزهر الالكترونية) نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023  تزايدت معدلات البحث بين طلاب مدارس الأزهر عن نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2023، وذلك بعدما أعلن وكيل الأزهر الدكتور محمد الدويني عن تاريخ إعلان النتائج الرسمي. يرغب الجميع في الحصول على النتائج وعدد المقاعد المتاحة في المدارس الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية. ولتوضيح كيفية الحصول على النتيجة، قدم قطاع مدارس الأزهر إرشادات وتوجيهات عن كيفية الوصول إلى نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال البوابة الإلكترونية. وقد وافق شيخ الأزهر د. أحمد الطيب على هذه الإجراءات وتم إعلام الطلاب بالنتائج.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

من المقرر أن تظهر خلال 48 ساعة الماضية، حيث يتولى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالاتصال بأوائل الثانوية الأزهري، وبعد نحو ساعة أو أكثر تكون النتيجة على بوابة الأزهر التعليمية، وإليكم خطوات الحصول عليها: 

  • الدخول على بوابة الأزهر التعليمية (اضغط هنــــــــــــا).
  • وبعد ذلك يقوم الطالب بوضع رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.
  • وخلال ثوان سوف تظهر النتيجة أمام الطالب.. وبالتوفيق والنجاح للجميع.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

تم الانتهاء من عملية تصحيح نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2023، حيث تضمنت نتيجة الطلاب في هذا الامتحان 16 مادة بمجموع درجات يصل إلى 630 درجة. وتختلف المواد التي يدرسها طلاب شعبة الأدب عن تلك التي يدرسها طلاب الشعبة العلمية. وشملت عملية التصحيح 16 لجنة على مستوى الجمهورية، حيث شارك في هذه العملية نحو 22 ألفًا و428 مصححًا.

مواد الثانوية الأزهرية أدبي

ونستعرض في السطور التالية مواد الثانوية الأزهرية أدبي، والتي تنقسم إلى 3 أقسام بمجموع نهائي يصل إلى 630 درجة، وإليكم أقسام مواد شعبة أدبي أزهري: 

المواد الشرعية 

تتضمن المواد الشرعية 4 مواد بمجموع 210 درجات وهي تكون كالآتي:

  • القرآن الكريم 40 درجة 
  • الفقة 40 درجة 
  • التوحيد 40 درجة 
  • الحديث 50 درجة.

 المواد العربية

أما المواد العربية تتضمن 5 مواد فرعية، بمجموع كلي يصل إلى 200 درجة، وتكون كالآتي: 

  • النحو 40 درجة 
  • الصرف 40 درجة 
  • الإنشاء 40 درجة 
  • البلاغة 40 درجة 
  • الأدب والنصوص 40 درجة

 المواد الثقافية

في حين تتضمن المواد الثقافية نحو 5 مواد فرعية بمجموع يصل إلى 220 درجة، وتكون مقسمة كالآتي: 

  • اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة 
  • اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة 
  • التاريخ 40 درجة 
  • الجغرافيا 40 درجة 
  • المنطق الحديثة 40 درجة.
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