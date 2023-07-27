مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي، ويستعد فريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخوض مباراته الودية الأخيرة ضد فريق إنتر ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الإعداد الحالية التي تشمل جولة العالمي في اليابان لخوض عدد من المواجهات الدولية.

تأتي هذه المباراة الودية في إطار استعدادات الفريق لخوض غمار المنافسات المحلية والقارية، حيث أجرى النصر أربع مواجهات ودية خلال معسكره، أمام فارنسي البرتغالي وسيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأتي هذه المباراة الودية في وقت مهم للنصر، حيث يتطلع الفريق للتأهل للمراحل المتقدمة في البطولات التي يشارك فيها، والتي تشمل بطولة العربية التي تنطلق اليوم الخميس في السعودية، وكذلك دوري أبطال آسيا في النسخة القادمة.

ويتطلع النصر إلى الاستفادة من الموهبة الفردية لرونالدو وإضافة قوة وخبرة جديدة للفريق، حيث يسعى النادي السعودي لتحقيق الألقاب في الموسم القادم، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، حيث يحمل كل فريق طموحات كبيرة في تحقيق الفوز وإثبات جدارته، وسيكون اللقاء فرصة جيدة للجماهير اليابانية للاستمتاع بمشاهدة بعض أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

ويتابع جمهور النصر بشغف تحركات فريقهم في المنافسات القادمة، ويتمنون التوفيق للاعبيهم، وخاصة للنجم العالمي رونالدو الذي يعد إضافة قوية لصفوف الفريق، ويمتلك القدرة على تحقيق الفوز وتحقيق البطولات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميلان الودية؟

مباراة النصر وإنتر ميلان الودية منقولة مجانًا عبر قناة SSC1 SD بالتقنية العادية، وذلك فقط داخل السعودية.

إذا كنت تريد متابعة المباراة بتقنية HD أو كنت خارج السعودية، سيتعين عليك الاشتراك لمتابعة قناة SSC1 HD.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وإنتر ميلان الودية؟

يمكنك متابعة مباراة النصر وإنتر ميلان الودية مجانًا من داخل السعودية بتقنية SD عبر تطبيق "شاهد".

ولمتابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، ينبغي الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان | اضغط هنـــا

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميلان الودية؟

قناة SSC HD 1، الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميلان الودية، مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط، وتجدها من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC 1

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

متى موعد مباراة النصر وإنتر ميلان الودية؟

موعد مباراة النصر وإنتر ميلان الودية هو يوم الخميس 27 يوليو 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع

حارس المرمى: نواف العقيدي.

فيما يتواجد في خط الدفاع: على لاجامي/ جيسلان كونان/ سلطان الغنام/ عبد الاله العمري.

بينما في خط الوسط: خالد الغنام/ عبد الله الخيبري/ مارسيليو بروزوفيتش.

وفي خط الهجوم: كريستيانو رونالدو/ أندرسون تاليسكا/ عبد الرحمن الغريب.

تشكيل انتر ميلان المتوقع أمام النصر

قد يتواجد في حراسة المرمى: جابرييل برازاو.

بينما في خط الدفاع: يان أوريل بيسك/ أليساندرو باستوني/ فيديريكو ديماركو/ ماتيو دارميان.

وقد يتواجد في خط الوسط: دينزل دومفريس/ روبن جوسينس/ هاكان/ دافيد فراتيس.

وفي خط الهجوم: ماركوس تورام/ لاوتارو مارتينيز.