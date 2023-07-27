تراجع مخزون النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 600 ألف برميل إلى 456.8 مليون برميل، مع تراجع واردات النفط الخام بمعدل 1.58 مليون برميل يوميًا.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي ارتفع إلى 346.8 مليون برميل، في حين تراجع مخزون البنزين بمقدار 790 ألف برميل إلى 217 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى تراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 240 ألف برميل إلى 117 مليون برميل.

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