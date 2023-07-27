بث مباشر مباراة النصر تويتر: الآن مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان يلا شوت بث مباشر

مواجهة ودية قوية al-nasr-vs-inter، بث مباشر مباراة النصر تويتر: الآن مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان يلا شوت بث مباشر، يترقب عشاق كرة القدم مباراة ودية مرتقبة في إطار استعدادات الفريق السعودي النصر للموسم المقبل، حيث يواجه الفريق الإيطالي إنتر ميلان في الملعب الأولمبي بطوكيو في اليابان.

تأتي هذه المباراة في إطار جولة الفريق السعودي في اليابان، حيث سبق وخاض النصر مباراة ودية أمام باريس سان جيرمان انتهت بالتعادل السلبي، وكانت فرصة للفريق السعودي للوقوف على مدى استعداداته وتجربة بعض اللاعبين الجدد.

وتأتي مباراة النصر وإنتر ميلان بعد سلسلة من المباريات الودية في البرتغال، التي لم تسفر عن نتائج مرضية للفريق السعودي ومشجعيه، حيث خسر الفريق من سلتا فيجو وبنفيكا، وانتصر على ألفيركا وفارنزي في الأربع وديات التي خاضها بالبرتغال.

يسعى النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة مع إنتر ميلان، وذلك قبل الدخول في منافسات البطولة العربية 2023، حيث يبحث الفريق السعودي عن تحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسة القارية وتحقيق اللقب الغائب عنه منذ سنوات.

يذكر أن النصر قد أعلن عن تعاقده مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويترقب الجمهور السعودي والعالمي مشاهدة نجم ريال مدريد السابق في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق السعودي.

موعد مباراة النصر وإنتر ميلان في ودية الأندية 2023

وعن موعد مباراة النصر وإنتر ميلان في ودية الأندية 2023، يستضيف ملعب استاد ناجاي بمدينة أوساكا اليابانية الللقاء الودي بين الإنتر والنصر السعودي يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري في أخر مباريات الودية للعالمي.

وستنطلق مباراة النصر ضد إنتر ميلان في تمام الساعة 1:15 ظهرًا بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، سوريا، العراق، اليمن، الأردن، البحرين، الكويت، لبنان، والساعة 2:15 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 11:15 صباحًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، 7:15 بتوقيت مدينة أوساكا اليابانية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميلان في ودية الأندية 2023

تذاع مباراة النصر وإنتر ميلان في ودية الأندية 2023 على عدد من القنوات الرياضية المختلفة. ومن بين هذه القنوات، تذاع المباراة على قنوات SSC Sports السعودية، وSport TV 4، وSports18، والتي تتوفر على ترددات مختلفة على الأقمار الصناعية، وكما يمكن مشاهدة المباراة عبر خدمتي NET TV وParamount، التي ستتيح البث المباشر عبر الإنترنت، وذلك لمن يفضلون متابعة اللقاء عبر الإنترنت، ويمكن العثور على ترددات هذه القنوات عبر محركات البحث المختلفة، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الرياضية، حيث ينشر العديد من الأشخاص الترددات المحدثة للقنوات الناقلة للمباراة، وذلك لتسهيل متابعة الجماهير للقاء الرياضي المرتقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان | اضغط هنـــا

ترددات قناة SSC Sport 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 تردد Sport 18 قمر صناعي: Measat 3b التردد: 12276 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 34000 تصحيح الخطأ: 3/4 التشفير: مفتوحة تردد Sport TV 4 القمر الصناعي: Hispasat 1B/1C/1D التردد: 12130 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 التشفير: ناجرافيشن

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان | اضغط هنـــا

تشكيل النصر السعودي أمام إنتر ميلان

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في ودية الأندية 2023.

حراسة المرمي: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبد الاله العمري - سلطان الغنام - جيسلان كونان - علي لاجامي

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - خالد الغنام.

الهجوم: عبد الرحمن الغريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

تشكيل إنتر ميلان أمام النصر السعودي

إليكم تشكيل إنتر ميلان لمواجهة النصر السعودي في ودية الأندية 2023.

حراسة المرمى: جابرييل برازاو.

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فيديريكو ديماركو - أليساندرو باستوني - يان أوريل بيسك.

خط الوسط: دافيد فراتيسي - هاكان - روبن جوسينس - دينزل دومفريس.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتر ميلان وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام مانشستر سيتي، ولكن السيتي حقق أول بطولة لها في دوري الأبطال في قمة أوروبية كبيرة، انتهت بنتيجة هدف نظيف للسيتي.