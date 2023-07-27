سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 يوليو 2023، في البنوك ومكاتب الصرافة وخلال السطور التالية نرصد سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء، حيث أن سعر الدولار يشغل اهتمام شريحة من المواطنين الراغبين في الشراء أو البيع، بالإضافة إلى ارتباط سعر الدولار بالوضع الاقتصادي العالمي.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم، تحرص جريدة "الفجر " على تقديم خدمة لقرائها بنشر سعر الدولار اليوم الخميس 27 يوليو 2023، والذي جاء على النحو التالي، حيث يبحث المواطنون على محرك البحث العالمي جوجل عن سعر الدولار اليوم، وجاء سعر صرف الدولار اليوم على النحو التالي...

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك التجاري

سعر الدولار في البنك التجاري، سجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في البنك التجاري، سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا،

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

الدولار فى السوق السوداء اليوم



سعر الدولار فى السوق السوداء، تراوح سعر الدولار فى السوق السوداء، اليوم ما بين 35 إلى 36 جنيهًا، بعدما كان يسجل سعر الدولار فى السوق السوداء الموازية نحو 42 جنيه على مدار الشهور الماضية، ولكن استقر سعر الدولار فى السوق السوداء، بعد تدخل الحكومة فى تحديد سعر الصرف.