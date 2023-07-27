سعر صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس في البنوك

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري،، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 يوليو 2023، وتشهد أسعار العملات، استقرارا منذ تدخل الحكومة في تحديد سعر الصرف، وخلال التقرير التالي نرصد أسعار العملات اليوم الخميس والتي جاءت على النحو التالي..

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، تحرص جريدة 'الفجر ' على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك ومكاتب الصرافة، وجاءت أسعار العملات اليوم الخميس 27 يوليو 2023على النحو التالي.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو الأوروبي

سعر اليورو الأوروبي، سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 34.05 جنيه للشراء، و34.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني، سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.59 جنيه للشراء، و39.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

سعر الدرهم الاماراتي، ويصل سعر الدرهم في بنك مصر اليوم مقابل الجنيه عند مستوى 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

سعر الدولار الأسترالي، سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه، نحو 20.85 جنيه للشراء، و20.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

سعر الدينار البحريني، سجل الدينار البحريني، أمام الجنيه المصري عند مستوى 81.79 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

سعر الدولار الكندي، سجل الدولار الكندي في بنك مصر اليوم عند مستوى 23.39 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سعر الفرنك السويسري، سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند مستوى 35.45 جنيه للشراء، و35.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي، سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم عند مستوى 100.37 جنيه للشراء، و100.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي، سجل سعر الريال السعودي عند مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

سعر الريال العماني، سجل سعر الريال العماني في بنك مصر أمام الجنيه المصري عند مستوى 80.08 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.