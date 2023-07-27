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أهداف مباراة النصر وإنتر ميلان اليوم

أهداف مباراة النصر وإنتر ميلان اليوم

الفجر الرياضي
مباراة الإنتر والنصر
مباراة الإنتر والنصر الودية

تعادل النصر وصيف بطل دوري "روشن" السعودي للمحترفين 1-1 مع إنتر ميلان الإيطالي في ثاني مبارياته خلال معسكره الحالي في اليابان استعدادا للموسم الجديد يوم الخميس.

ومنح عبد الرحمن غريب التقدم للنصر، قبل أن يسجل دافيدي فراتيسي هدف التعادل لوصيف بطل دوري أبطال أوروبا قبل الاستراحة.

ودفع البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر بالعناصر الأساسية للنصر على رأسهم كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا بجانب الصفقات الجديدة بالفريق مثل مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس.

وكاد تاليسكا أن يمنح التقدم للنصر بعد 20 دقيقة من البداية بضربة رأس من مدى قريب لكن فيليب ستانكوفيتش حارس إنتر تصدى لها.

وبعدها بدقيقة واحدة أطلق القائد رونالدو تسديدة من مدى بعيد مرت بجوار القائم الأيسر.

ونجحت محاولات النصر بعدما أرسل تاليسكا تمريرة عرضية إلى غريب وضعها مباشرة على يمين ستانكوفيتش في الدقيقة 23.

وأدرك فراتيسي التعادل لإنتر بضربة رأس على يمين الحارس نواف العقيدي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن كاسترو أجرى عشرة تبديلات بين الشوطين.

وتعادل النصر دون أهداف مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي في أولى مبارياته الودية باليابان.

ويلعب النصر غدا ضد منافسه المحلي الشباب في البطولة العربية حيث سيدفع بالصف الثاني قبل استكمال بقية مباريات البطولة بالفريق الأول.


 

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