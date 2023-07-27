١١ دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الرياضية الجامعية بالصين

تنطلق اليوم دورة الألعاب الرياضية الجامعية (اليونيفيرسياد) والتي تقام في شانجدو بالصين خلال الفترة من اليوم وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

ويشارك في البطولة ١١ دولة عربية وصلت وفودهم إلى الصين على مدار اليومين الماضيين هم: الامارات والسعودية وعمان وقطر والعراق والكويت ولبنان وسوريا وفلسطين والجزائر وليبيا.

وتشارك الجزائر في الدورة بأكبر وفد عربي حيث يتكون من ٦٨ فردا يخوضوا منافسات العاب القوى والجودو والتايكوندو والووشو، يليه وفد عمان المكون من ٣٥ فردا يتنافسون في العاب القوى والسباحة والتايكوندو وتنس الطاولة، في حين تشارك سوريا بوفد يضم لاعبة واحدة تشارك في منافسات التايكوندو وهو اقل وفد بين الدول العربية.

وتشارك الامارات بوفد من ٥ افراد في لعبتي العاب القوى وسيف المبارزة، كما تشارك السعودية في منافسات نفس اللعبتين بوفد مكون من ١٨ فردا منهم ٩ لاعبين، في حين تخوض قطر المنافسات بأحد عشر فردا في العاب القوى والتايكوندو وتنس الطاولة، في حين تشارك الكويت بعشرة افراد وكلا من العراق ولبنان بثمانية افراد، وليبيا بأربعة افراد، وفلسطين بثلاثة.