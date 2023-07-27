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مشاهدة مباراة السد القطري والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة السد القطري والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية

بث مباشر
بوابة الفجر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة السد القطري والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية ، يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) مباراة هامه تجمع بين الوداد والسد القطري، مساء اليوم الخميس 27 يوليو، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات في البطولة العربية للأندية الأبطال.

يمكنك مشاهدة مباراة الوداد الرياضي والسد القطري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، عبر البث المباشر المتاح على موقع الفجر. تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، وهي المباراة الافتتاحية للبطولة، التي ستشهد إقامة 4 مباريات في اليوم الأول، بمشاركة أندية كبيرة من مختلف الدول العربية، ويترقب الجمهور هذه المواجهات بشغف وحماسة، لمشاهدة المنافسة الشرسة بين الأندية وتحديد المتأهلين للمراحل اللاحقة من البطولة.

موعد مباراة الوداد المغربي والسد القطري في كأس الملك سلمان للأندية

تبدأ اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 أولى مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وهي البطولة العربية الكبيرة التي يتطلع إليها الجمهور بحماس كبير. يشهد اليوم مباراة قوية ومثيرة بين فريقي السد القطري والوداد الرياضي، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة للغاية وتشهد منافسة شديدة بين الفريقين، يترقب الجمهور هذه المواجهة بحماس وشغف، لمشاهدة أداء الفرق وتحديد المتأهل للمراحل اللاحقة من البطولة.

مشاهدة مباراة الوداد والسد بث مباشر يلا شوت
 

تُعد بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية من البطولات الكبرى في العالم العربي، وتتنافس فيها أندية عربية كبرى، وذلك بعد توقفها بسبب جائحة كورونا. ويترقب الجمهور بحماس كبير مباراة السد القطري والوداد الرياضي، ومن المتوقع أن تتصدر هذه المواجهة محركات البحث جوجل خلال الساعات القادمة، حيث يتساءل الجمهور عن موعد المباراة ومكان إقامتها.

 ويشار إلى أن المباراة ستُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية «المحالة»، وستبدأ في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة - مصر والرياض - السعودية، والساعة 2 ظهرًا بتوقيت المغرب. ويترقب الجمهور هذه المواجهة بشغف كبير، لمشاهدة منافسة قوية بين الفريقين وتحديد المتأهل للمراحل اللاحقة من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد الرياضي والسد القطري

حصلت العديد من القنوات على حقوق نقل مباراة الوداد الرياضي والسد القطري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، ومن بينها مجموعة قنوات SSC السعودية، وتتوفر بثُّ المباريات على القنوات المشفرة، حيث يتم نقل هذه المباراة على قناة SSC 1. ويمكن للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية مشاهدة المباراة مجانًا، ولكن يتطلب ذلك الاشتراك في الخدمة. 

كما يمكن للمشاهدين الآخرين مشاهدة المباراة عبر تطبيق "شاهد"، ولكن يتطلب ذلك الاشتراك في الخدمة أيضًا. يترقب الجمهور هذه المواجهة بحماس كبير، ويتمنون لفريقهم المفضل الفوز في هذه المباراة الهامة.

التشكيل المتوقع لفريق الوداد ضد السد

حراسة المرمىيوسف المطيع.
خط الدفاعأسامة فلوح – زولا – أمين فرحان – حسين بن عيادة.
خط الوسطزكريا الداروي – يحيى جبران – عبدالله حيمود.
خط الهجومزهير المترجي – سامبو بولي – بلال خنوس.

التشكيل المتوقع لفريق السد ضد الوداد المغربي

حراسة المرمىمشعل برشم.
خط الدفاعخوخي بوعلام- طارق سلمان- بيدرو ميغيل.
خط الوسطحسن الهيدوس- مصعب خضر- أحمد سيار- ماتيوس أوريبي.
خط الهجومأكرم عفيف- بغداد بونجاح- جيوفاني هنريكي.

يبدو أن فريق السد القطري يأتي للموسم الجديد بحلّة قوية وجاهزية تامة لمنافسة أقوى الفرق في بطولة الأندية العربية، حيث خاض مؤخرًا مباراتين وديتين وحقق الفوز في واحدة وتعادل في الأخرى. ينافس الفريق في مجموعة تضم الخصم والهلال وأهلي طرابلس، ويطمح الفريق في تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته القادمة للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

ومن جانبه، يستعد الوداد الرياضي بشكل جيد للموسم الجديد بعد موسم سيء تعرض له الفريق العام الماضي حيث فقد كل البطولات. ولتحسين أداء الفريق، قام بترتيب صفوفه وتعاقد مع المدير الفني الجديد عادل رمزي وجلب العديد من الصفقات الجديدة. يأمل الجمهور أن يتمكن الوداد الرياضي من تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية والتي تمثل فرصة جيدة لإعادة إحياء الفريق وتحقيق البطولات المفقودة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد والسد | اضغط هنــــا

يأتي الفريق المغربي بأتم جاهزيته لمواجهة الفريق القطري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث في مباراته الأولى، والمنافسة بشكل قوي على التأهل للدور المقبل من البطولة، يبدو الفريق المغربي مستعدًا بشكل كامل لهذه المواجهة الهامة، ويتطلع الجمهور إلى مشاهدة أداء قوي ومثير من الفريق في هذه المباراة المهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد والسد | اضغط هنــــا

يتاح لجماهير الرياضة فرصة مشاهدة مباراة الوداد والسد القطري عبر البث المباشر المتوفر على موقع الفجر الرياضي اليوم، وستنقل المواجهة على قناة SSC EXTRA 1 HD بأداء صوتي للمعلق حماد العنزي، بعد انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي. يتطلع الجمهور إلى مشاهدة مباراة مثيرة وحماسية بين الفريقين، وتمنى الفوز لفريقهم المفضل في هذه المواجهة الهامة.

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