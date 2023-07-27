بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس في البطولة العربية.. يلا شوت

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس في البطولة العربية.. يلا شوت، يصطدم الهلال بنظيره أهلي طرابلس مساء اليوم الخميس 27 يوليو، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات في البطولة العربية للأندية الأبطال.

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس في البطولة العربية.. يلا شوت، ستستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة شيقة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، حيث يتقابل الهلال السعودي مع أهلي طرابلس الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

يعتبر الهلال من أبرز الأندية السعودية والعربية، حيث تمكن من فوز بلقب كأس العرب مرتين في تاريخه، آخرهما كان في عام 1995، ويحتل المرتبة الثالثة في قائمة الأندية الفائزة باللقب بعد الترجي التونسي والرشيد العراقي، وتم وضع الهلال وأهلي طرابلس في المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي في قرعة البطولة العربية الحالية.

موعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس في البطولة العربية 2023

يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، ستجري مباراة مثيرة في إطار دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث سيتقابل الهلال السعودي مع أهلي طرابلس الليبي. وتعد هذه المباراة من أهم مباريات الجولة الأولى التي ستقام في هذه البطولة المرموقة.

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تم تحديد موعد انطلاق مباراة الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي في إطار بطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث ستنطلق المباراة المنتظرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت طرابلس، ويعد هذا الموعد هو الوقت الرسمي الذي تم الاتفاق عليه بين الفريقين والجهات المنظمة للبطولة، وسيقوم الحكم بإدارة المباراة وفق المواعيد المحددة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم ضد أهلي طرابلس

تمكنت قنوات SSC بنجاح من الحصول على حقوق بث حصري لجميع مباريات البطولة العربية للأندية أو كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، ومن بين هذه المباريات ستكون مباراة الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي التي ينتظرها عشاق كرة القدم بفارغ الصبر. وسيتم عرض المباراة على قنوات SSC، والتي تعتبر من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة، وذلك ليستمتع المشاهدون بمشاهدة المباراة بأعلى جودة ودون انقطاعات.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي طرابلس؟

بفضل الحقوق الحصرية التي حصلت عليها قنوات SSC الرياضية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، يمكن للمشاهدين متابعة مباراة الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي عن طريق الاشتراك في باقة الرياضة المتوفرة على منصة شاهد VIP. ويتيح هذا الاشتراك للمشتركين مشاهدة جميع قنوات SSC الناقلة للبطولة الحصرية، والاستمتاع بأفضل جودة للصورة والصوت ودون انقطاعات، وبهذا الشكل، يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباريات البطولة والتشجيع على فرقهم المفضلة بكل راحة وسهولة.

تشكيلة الهلال المتوقعة لمواجهة أهلي طرابلس

في حراسة المرمى عبد الله المعيوف وفي خط الدفاع ناصر الدوسري، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد. في خط الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبين نيفيس، أندريه كاريو. خط الهجوم سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، ميشيل.

تشكيل الأهلي طرابلس أمام الهلال السعودي

حارس المرمى محمد نشنوش. خط الدفاع مؤيد جدور - أحمد التربي - منصور رزق - هيثم العيوني. خط الوسط عبد الرحمن الحنشي - على أبوعرقوب - كارمو - نور الدين القليب - محمد المنير. الهجوم أنيس السلتو.

من المقرر أن تُلعب مباراة الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات في ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، والمعروف باسم "المحالة"، والذي يُعدّ واحدًا من أشهر الملاعب الرياضية في المملكة العربية السعودية.

وتتميز مجموعة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بالقوة والمنافسة الشديدة، حيث ستضم إلى جانب الهلال وأهلي طرابلس، فريقي الوداد الرياضي المغربي والسد القطري، ومن المتوقع أن تشهد هذه المجموعة منافسة قوية بين الفرق الأربعة، وستكون مباراة الهلال وأهلي طرابلس إحدى أبرز المواجهات التي ستشهدها الجولة الأولى في هذه المجموعة المثيرة.

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يسعى الفريق السعودي الكبير، الهلال، الملقب بـ "الزعيم"، إلى تحقيق الفوز في المباراة المرتقبة ضد فريق أهلي طرابلس الليبي، وذلك لتفادي المفاجآت والانتزاع المركز الأول في المجموعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، ويعد الهلال من الفرق الكبرى في الكرة السعودية والعربية، ويعتبر حامل لقب البطولة السنوية للمحترفين، وهو يسعى جاهدًا لتكرار هذا الإنجاز في بطولة الأندية الأبطال، ومن المتوقع أن يقدم الفريق السعودي أداءً قويًا ومتميزًا في المباراة، ويتطلع إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس | اضغط هنـــا

لا شك أن فريق أهلي طرابلس الليبي لن يكون منافسًا سهلًا على فريق الهلال السعودي في مباراتهما المرتقبة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023. وذلك لأن الفريق الليبي يمتلك عددًا من اللاعبين الشباب ذوي المهارات الفنية الجيدة، ويحملون الطموح لتقديم أداءٍ مميزٍ ومنافسةٍ قوية في البطولة، وعلى الرغم من أن الفريق السعودي يعد من الفرق القوية والمميزة في المنطقة، إلا أن فريق أهلي طرابلس سيكون منافسًا صعبًا ومتحمسًا لتحقيق الفوز وإثبات نفسه في البطولة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسةً قويةً بين الفريقين، وسيكون من الصعب التنبؤ بنتيجتها.