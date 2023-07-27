الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول للصف الثالث الثانوي علمي وأدبي عبر بوابة الفجر

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول للصف الثالث الثانوي علمي وأدبي عبر بوابة الفجر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2023 في عدد من المواد الأساسية، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1%، في حين بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%، وفي مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

وأشار الوزير رضا حجازي إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان الجيولوجيا بلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين، بينما بلغت هذه النسبة في امتحان الرياضيات التطبيقية 8.7%، وفي امتحان علم النفس والاجتماع 0.1%.

وأكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم حتى الآن تحديد أوائل الثانوية العامة لعام 2023، وأن الكنترولات ستبدأ في تحديد القائمة خلال الساعات القادمة بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية لنتائج الامتحان.

وبناءً على نتائج الامتحان، يتوقع أن تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة لعام 2023 أفضل من العامين الماضيين، وهذا يعود إلى زيادة نسب النجاح التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لست مواد أساسية. ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في مطلع الأسبوع المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يترقب العديد من طلاب الثانوية العامة في مصر نتائج الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، والتي من المتوقع أن تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قريبًا. ويمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم بسهولة وسرعة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وذلك بإدخال اسم المتقدم ورقم الجلوس الخاص به.

وفيما يتعلق بالامتحانات للعام الدراسي الجديد 2023-2024، سيبدأ الطلاب في أداء الامتحانات غير المضافة للمجموع في يوم الاثنين الموافق 12 يونيو، حيث سيؤدون امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وسيتبع ذلك امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية - وهي إحدى المواد المضافة للمجموع - في يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، فيما سيؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية في يوم الثلاثاء 20 يونيو، وامتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية في يوم الأحد 25 يونيو، وامتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية في نفس اليوم.

يتمنى الكثير من الطلاب النجاح والتفوق في امتحاناتهم، وأن تكون نتائجهم مرضية وتمثل ثمرة جهدهم وعملهم الدؤوب في الدراسة. وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودًا مستمرة لتحسين مستوى التعليم في البلاد، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتشجيعهم على الاستمرار في التعلم وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

نتيجة الثانوية العامة 2023

تستعد كنترولات الثانوية العامة في مصر حاليًا لإعلان نتيجة الامتحانات العامة للعام 2023، حيث بدأت المراحل الأخيرة من التجهيزات لإعلان النتائج النهائية. ويتمثل ذلك في مرحلة مراجعة نتائج الطلاب بشكل دقيق وتسكين درجات الأسئلة المقالية، ومن ثم رصد الدرجات وتحديد أوائل الثانوية العامة للعام 2023 في الشعبتين العلمية والأدبية.

ومن المتوقع أن يتم عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للاعتماد الرسمي، وإجراء اتصالات هاتفية لتهنئة الأوائل في الشعبتين على تفوقهم الدراسي، ثم عقد مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن النتائج ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

وتترقب الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتائج الثانوية العامة 2023، حيث يتمنون الحصول على نتائج مرضية وتمثل ثمرة جهدهم وعملهم الدؤوب في الدراسة. وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودًا حثيثة لتحسين مستوى التعليم في البلاد، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتشجيعهم على الاستمرار في التعلم وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي في وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، للإعلان عن تفاصيل النتيجة.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي، الإعلان عن نسبة النجاح العامة وفي كل مادة، وعدد الطلاب الناجحين والراسبين في الصف الثالث الثانوي، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2023، بالإضافة إلى عدد الطلاب الذين تم احتساب درجاتهم وعدد الطلاب الذين تم استبعادهم بسبب الغش الإلكتروني.

وسيتم أيضًا الإعلان عن شرائح المجاميع في نتيجة الثانوية العامة 2023، وعدد الحاصلين على أكثر من 95% و85% وأكثر من 65% وأكثر من 50%.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، التي تخص الطلاب الراسبين الحاصلين على مادة أو مادتين، حيث سيتم تحديد مواعيد هذه الامتحانات لاحقًا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم في مصر، وتشجيع الطلاب على تحقيق أهدافهم الدراسية والمهنية.

تفاصيل تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 قد انتهى بعد تدقيق شديد وعناية دقيقة في تسكين درجات الإجابات المقالية والموضوعية مع البابل شيت لضمان حصول كل طالب على حقه. وأكدت الوزارة عدم وجود أخطاء أو إجابات متشابهة وعدم توزيع درجات أي مادة.

تم تصحيح أوراق الإجابات الإلكترونية بدقة وعناية شديدة، سواء للأسئلة المقالية أو الموضوعية، وتم تصحيح الأسئلة المتعددة الاختيارات عن طريق الماسح الضوئي دون تدخل بشري لضمان نزاهة التصحيح.

وأضافت الوزارة أن تصحيح الأسئلة المقالية تم إلكترونيًا من خلال مقدرين وفقًا لمقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، وتم تعيين اثنين من المصححين لكل سؤال، بالإضافة إلى مصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدقيق اليدوي لنسبة من أوراق إجابات الطلاب لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، وتم مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، وذلك لطمأنة طلاب الصف الثالث الثانوي وضمان حصول كل طالب على حقه.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

تم الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث بلغت نسبة النجاح في مختلف المواد نسب عالية، حيث بلغت 88.9% في مادة الكيمياء، و91% في مادة الفيزياء، وأكثر من 90% في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، و90.2% في مادة التاريخ، و91.6% في مادة الجغرافيا. وتجاوزت نسبة الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية معدلات مختلفة في المواد.

ومن الممكن للطلاب الذين رسبوا في مادة أو 3 مواد الحصول على درجات الرأفة، حيث يتم تحديد الطلاب المستحقين لهذه الدرجات بعد انتهاء تصحيح الامتحانات ومراجعة نتائجهم، وتتمثل ضوابط منح هذه الدرجات في تحويل الطالب الراسب الذي يكون على حافة النجاح من طالب دور ثاني إلى طالب ناجح، وتحويل الطالب الراسب في 3 مواد إلى راسب في مادتين ليدخل الدور الثاني بدلًا من إعادة السنة، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10٪ من الدرجة الكاملة في جميع المواد.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود وزارة التعليم لتحسين جودة التعليم والتدريب في المملكة، وتوفير فرص متساوية للطلاب للحصول على تعليم عالي الجودة والنجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023

410 درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية»، مقسمة في

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» 40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والأستاتيكا» 60 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس 60 درجة.

النهايات العظمي والصغري لمواد الثانوية العامة 2023

تم الإعلان عن معايير وضوابط تقييم الطلاب في مختلف المواد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023. وتتضمن المواد العلمية مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئة حيث يتم تقييم الطلاب بناءً على النهاية الكبرى التي تبلغ 60 درجة والنهاية الصغرى التي تبلغ 30 درجة.

أما في المواد الأدبية والتي تشمل التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، يتم تقييم الطلاب بناءً على النهاية الكبرى التي تبلغ 60 درجة والنهاية الصغرى التي تبلغ 30 درجة.

وفي مادة الرياضيات البحتة، يتم تقييم الطلاب بناءً على النهاية الكبرى التي تبلغ 30 درجة والنهاية الصغرى التي تبلغ 15 درجة لكل فرع من فروع الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل.

كما يتم تقييم الطلاب في مادة الرياضيات التطبيقية بناءً على النهاية الكبرى التي تبلغ 60 درجة وتنقسم على 30 درجة لكل فرع، وهما الديناميكا والاستاتيكا.

وفي مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية، يتم تقييم الطلاب بناءً على النهاية الكبرى التي تبلغ 80 درجة والنهاية الصغرى التي تبلغ 40 درجة.

وفي مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتي تتضمن اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، يتم تقييم الطلاب بناءً على النهاية الكبرى التي تبلغ 50 درجة والنهاية الصغرى التي تبلغ 25 درجة.

أما في مادة اللغة الأجنبية الثانية، والتي تتضمن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية، يتم تقييم الطلاب بناءً على النهاية الكبرى التي تبلغ 40 درجة والنهاية الصغرى التي تبلغ 20 درجة.

وفي المواد الغير مضافة للمجموع، والتي تشمل التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، يتم تقييم الطلاب بناءً على النهاية الكبرى والنهاية الصغرى التي تبلغان 25 درجة و12.5 درجة على الترتيب في المادتين الأوليتين، و50 درجة و25 درجة على الترتيب في مادة الاقتصاد والإحصاء. يجب على الطلاب تحقيق درجات عالية في هذه المواد للحصول على النجاح في الامتحانات الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يسر "بوابة الفجر" أن يقدم لطلاب الثانوية العامة خدمة الحصول على نتيجة الامتحانات فور إعلانها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط المخصص لذلك باستخدام رقم الجلوس والاسم. وذلك لتوفير أسهل وأسرع وسيلة للحصول على النتيجة بعد إعلانها.

- الدخول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.

- الأسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختر الشعبة.

- اختار محافظتك.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء كنترولات الثانوية العامة 2023 لتحديد أوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات في المواد الدراسية. وتقوم اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة أوراق الطلاب، والتأكد من عدم رسوبهم في الصفين الأول والثاني الثانوي، وحصولهم على أعلى الدرجات في جميع المواد.

وبعد الانتهاء من هذه العملية، يتم إعداد تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وترتيبهم حسب المجاميع العالية التي حصلوا عليها. ويتم تضمين في القائمة طلابًا من مختلف نوعيات المدارس، بما في ذلك المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين. ويتراوح عدد الطلاب المدرجين في القائمة من 35 إلى 40 طالبًا على مستوى الجمهورية.

وتحتل المدارس الحكومية مكانة مرموقة في القائمة، كما يتم تحديد الأوائل بناءً على ضوابط وآليات محددة. وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023، يمكن للطلاب التسجيل عبر موقع "بوابة الفجر" وإدخال بياناتهم بما في ذلك الاسم رباعي ورقم الجلوس والشعبة والمحافظة والبريد الإلكتروني. وتظهر النتيجة بجميع الدرجات في المواد الدراسية، ومجموع الطالب، ويمكن للطالب معرفة ما إذا كان ناجحًا أو راسبًا أو سيدخل امتحانات الدور الثاني.

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