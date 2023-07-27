بث مباشر مباراة الهلال يلا شوت تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس يلا شوت بث مباشر [البطولة العربية ] بدون تقطيع

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس يلا شوت بث مباشر [البطولة العربية ] بدون تقطيع

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس يلا شوت بث مباشر [البطولة العربية ] بدون تقطيع ، يسعى فريق الهلال السعودي تحت قيادة خورخي خيسوس، للفوز اليوم على أهلي طرابلس مستغلاً عامل الأرض والجمهور، من أجل حصد اللقب، لصالح به جماهيره الغاضبة من خسارة قب الدوري السعودي في الموسم المنصرم، بالإضافة إلى الهزيمة في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

بث مباشر مباراة الهلال يلا شوت تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس يلا شوت بث مباشر [البطولة العربية ] ، خاض الهلال السعودي معسكرًا تدريبًا في النمسا من أجل التحضير للموسم الجديد لكرة القدم، وبالأخص البداية بالبطولة العربية، وتمكن من خوض العديد من اللقاءات الودية الذي ظهر فيها بصورة مميزة وخصوصًا الصفقات الجديدة الذي أبرمها الفريق.

الآن مشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس يلا شوت بث مباشر ، يعرض موقع بوابة الفجر خدمة البث المباشر لمباراة الهلال وأهلي طرابلس الليبي، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، في المجموعة الثانية، ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة المباراة مباشرة عبر موقع بوابة الفجر، والتي تعد من أبرز المباريات المنتظرة في البطولة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس في البطولة العربية

يسعى الهلال السعودي إلى التتويج بالنسخة الحالية من بطولة الأندية العربية، وذلك بعد تدعيم صفوفه بصفقات مهمة خلال الفترة الماضية. وقد أجرى الفريق عددًا كبيرًا من المباريات الودية للاستعداد للبطولة، وتمكن من الفوز في آخرها على فريق الكويت الكويتي.

وتأتي هذه المشاركة في البطولة العربية بعد إخفاق الفريق في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، ومن جانبه، يسعى نادي أهلي طرابلس إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة، على الرغم من قوة الهلال السعودي وتشكيلته المميزة، ويعول الفريق الليبي على العديد من اللاعبين المميزين لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

التشكيل المتوقع الهلال أمام أهلي طرابلس في البطولة العربية

حراسة المرمي: عبدلله المعيوف. خط الدفاع: سعود عبد الحميد وكوليبالي وعلي البليهي وياسر الشهراني. خط الوسط: روبن نيفيز وسافيتش وكاريلو. خط الهجوم: مشيل وسالم الدوسري وعبدلله الحداد.

سافيتش يغيب عن مواجهة الهلال السعودي وأهلي طرابلس

تم التأكيد على غياب اللاعب الصربي سيرجي سافيتش، والذي يُعدّ أحد أبرز العناصر الجديدة في صفوف فريق الهلال السعودي، عن مباراة الفريق أمام نادي أهلي طرابلس الليبي في افتتاح مشوار الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وأعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن سبب غياب اللاعب يعود لإيقافه لمباراة واحدة بسبب تجربته السابقة مع نادي لاتسيو الإيطالي. ويعتبر سافيتش من العناصر المهمة في تشكيلة الهلال الجديدة، وسيكون غيابه خسارة للفريق في مواجهته القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأهلي طرابلس في البطولة العربية

- قنوات SSC السعودية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس

سيتواجه فريق الهلال مع نظيره أهلي طرابلس مساء اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة الأندية العربية الأبطال.

ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، التي ستشهد منافسة شديدة بينهما، في سبيل تحقيق الانطلاقة الأفضل في البطولة. ويتمتع استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) بسمعة كبيرة في المملكة العربية السعودية، وهو يستضيف العديد من المباريات الهامة في الرياضة المحلية والدولية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس | اضغط هنـــا

قام الهلال السعودي بخوض معسكر تدريبي في النمسا استعدادًا للموسم الجديد من كرة القدم، ولا سيما بطولة الأندية العربية، حيث شارك في العديد من المباريات الودية وأظهر أداءً مميزًا، ولا سيما بعد التعاقدات الجديدة التي قام الفريق بإبرامها.

وانتهى الهلال استعداداته للمباراة الهامة بتركيز عالٍ وروح معنوية عالية، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وجمع أولى النقاط الثلاث للمنافسة بشدة على لقب البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأهلي طرابلس | اضغط هنـــا

ومن جانبه، يدرك فريق أهلي طرابلس صعوبة المباراة نظرًا لصعوبة المنافس، ولكنه استعد بشكل جيد وبجهد عالٍ ليحقق الفوز ويبدأ مشواره بقوة في البطولة.

يتنافس الفريقان في المجموعة الثانية الصعبة في دور المجموعات بجانب السد القطري والوداد الرياضي المغربي.