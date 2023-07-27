بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الإتحاد والترجي في البطولة العربية.. يلا شوت

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد والترجي الشوط الأول في البطولة العربية.. يلا شوت ، تشهد البطولة العربية للأندية مباراة مثيرة بين نادي الاتحاد ونادي الترجي، حيث يتقابل الفريقان في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى (المجموعة أ)، وتعتبر هذه المباراة هي مباراة القمة العربية بين أفضل الأندية في القارتين الأفريقية والآسيوية، من المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة قوية وإثارة ممتعة لعشاق كرة القدم العربية، إليكم حجز تذاكر مباراة الاتحاد والترجي في كأس الملك سلمان، مع توفير أسعار التذاكر.

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد والترجي في البطولة العربية.. يلا شوت ، لم يخوض الاتحاد السعودي أي لقاء ودي في الفترة الماضية تحضرًا للموسم الجديد، فالمدير الفني نونو سانتو اكتفى بفترة إعداد مكثفة للموسم الجديد من أجل عدم إجهاد اللاعبين وإراحتهم للفترة المقبلة من ضغط المباريات الموسم الماضي.

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الإتحاد والترجي في البطولة العربية.. يلا شوت، ويبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي والاتحاد السعودي اليوم الخميس 27 يوليو في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الأندية العربية لكرة القدم 2023، وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام اليوم 4 مباريات في الجولة الأولى في البطولة العربية وهي السد القطري والوداد المغربي، كذلك الصفاقسي والشرطة العراقي، وأهلي طرابلس والهلال السعودي، وأخيرًا الترجي ضد الاتحاد السعودي.

موعد مباراة الترجي والاتحاد السعودي اليوم في البطولة العربية 2023

تقام اليوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري، مباراة الترجي التونسي والاتحاد السعودي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الأندية العربية لكرة القدم 2023. وسيتم إقامة المباراة على أرضية ملعب استاد الملك فهد الرياضي بالطائف في المملكة العربية السعودية.

يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة، والتقدم في المنافسة على اللقب العربي الغالي. وتم تحديد موعد انطلاق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل المباراة على العديد من القنوات الرياضية العربية، بما في ذلك ssc Sports وقناة الكأس القطرية، وستكون المباراة متاحة أيضًا عبر الإنترنت عبر منصات البث المباشر المختلفة.

وستنطلق مباراة الترجي ضد الاتحاد في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، الأردن، البحرين، اليمن، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والاتحاد السعودي اليوم في البطولة العربية 2023

تتوفر اليوم عدة خيارات لمشاهدة مباراة الترجي والاتحاد السعودي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الأندية العربية لكرة القدم 2023. حيث تنقل SSC Sport جميع مباريات البطولة على قنواتها المشفرة، كما توجد عدة قنوات مفتوحة تنقل البطولة بشكل مجاني للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن للمشاهدين العرب متابعة المباراة على قناة SSC Sport 1، ويمكن الحصول على تردد هذه القناة عن طريق البحث على المواقع الإلكترونية المتخصصة في ترددات القنوات الفضائية. كما يمكن مشاهدة المباراة بشكل مجاني على قناة 1 watania التونسية المفتوحة.

وبهذه الطريقة، يمكن للجماهير العربية الاستمتاع بمشاهدة المباراة الحاسمة في بطولة الأندية العربية لكرة القدم 2023 بين الترجي التونسي والاتحاد السعودي بسهولة ومن أي مكان.

تردد قناة SSC Sport 1 تردد قناة 1 watania التونسية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة قمر صناعي: نايل سات التردد: 10796 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6. مفتوحة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والترجي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والترجي | اضغط هنـــا

تشكيل الترجي أمام الاتحاد

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الترجي المتوفع لمواجهة الاتحاد السعودي اليوم في البطولة العربية 2023.

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة - زين الدين ساسي - ياسين مرياح - رائد بوشنيبة.

خط الوسط: زكريا العايب - غيث الوهابي - يوسوفو أومارو.

الهجوم: أسامة بوقرة - محمد علي بن حمودة - إيمانويل إيوالا.

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تشكيل الاتحاد أمام الترجي

إليكم تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع لمواجهة الترجي اليوم في البطولة العربية 2023.

حراسة المرمي: مارسليو جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - مد الله العليان.

خط الوسط: نجولو كانتي - برونو هنريكي - رومارينيو - إيجور كورنادو - جوتا.

الهجوم: كريم بنزيما.

وتضم مجموعة الترجي تونسي والاتحاد، فريقي الشرطة العراقي والصفاقسي، حيث سيخوض الأخرين مباراة الجولة الأولى أيضًا اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية.