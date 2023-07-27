مشاهدة مباراة الاتحاد والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية للأندية

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والترجي بث مباشر ( يلا شوت ) اليوم في البطولة العربية للأندية، تنطلق الخميس 27 يوليو 2023 منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، في نسختها 16 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من الأندية العربية البطلة.

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية للأندية ، وقام بطل الدوري السعودي بتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين، ومن أبرزهم المهاجم المميز الفرنسي كريم بنزيما ونجم خط الوسط نجولي كانتي، والبرتغالي جوتا، فالصفقات الـ 3 ستكون إضافه كبيرة للعميد، حيث يحاول أيضًا جلب بعض الصفقات الأخرى.

مشاهدة مباراة الاتحاد والترجي بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية للأندية، تستقبل مدينة الملك فهد الرياضية المباراة المثيرة التي تجمع بين الفريقين الاتحاد السعودي والترجي التونسي، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ويعتبر نادي الترجي التونسي أكثر الفرق فوزًا بالبطولة العربية عبر تاريخها، حيث حصل على اللقب لثلاث مرات بالتساوي مع نادي الرشيد العراقي، وتمكن من الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2017.

بينما يسعى نادي الاتحاد السعودي لتحقيق الفوز في البطولة العربية والتي فاز بها مرة واحدة فقط سابقًا في عام 2005. يتنافس الفريقان في المجموعة الأولى بجانب الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي.

ويحدد موعد المباراة في الجولة الأولى من مجموعات البطولة العربية 2023 يوم الخميس، الموافق 27 يوليو، وستنقل المباراة على عدة قنوات رياضية عربية، ومن المتوقع أن يتم إجراء بعض التغييرات في التشكيلة لكلا الفريقين، ويترقب الجمهور تلك التغييرات بشغف.

بث مباشر مباراة الاتحاد والترجي اليوم

موعد مباراة الترجي والاتحاد السعودي في الجولة الأولى من مجموعات كأس الملك سلمان للأندية هو يوم الخميس 27 يوليو 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية القمة المنتظرة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والترجي الان

أعلنت قنوات SSC السعودية أنها ستكون الناقل الحصري لمباريات كأس الملك سلمان للأندية في الوطن العربي، بما في ذلك مباراة الاتحاد والترجي.

ويمكن للمعجبين بالكرة العربية الاشتراك في باقة SSC لمشاهدة مباريات البطولة العربية وغيرها من الأحداث الرياضية، وذلك عبر جهاز استقبال GOBX المتاح في المملكة العربية السعودية.

وسيتم بث مباراة الاتحاد والترجي على قنوات SSC، مما يمنح المشاهدين فرصة مشاهدة المباراة المثيرة في أفضل جودة صوت وصورة، وتجربة مشاهدة البطولة العربية بأفضل طريقة ممكنة.

بنزيما

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والترجي في البطولة العربية 2023؟

بعد حصول قنوات SSC الرياضية على الحقوق الحصرية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، فإن الطريقة الوحيدة لمشاهدة مباراة الاتحاد والترجي هي الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة شاهد "Shahid VIP"، حيث يتاح بث جميع قنوات الشبكة السعودية الناقلة للبطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والترجي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والترجي | اضغط هنـــا

تشكيلة الترجي ضد الاتحاد: 4-3-3

أمان الله مميش

محمد أمين بن حميدة - زين الدين ساسي - ياسين مرياح - رائد بوشنيبة

زكريا العايب - غيث الوهابي - يوسوفو أومارو

أسامة بوقرة - محمد علي بن حمودة - إيمانويل إيوالا

تشكيل الاتحاد ضد الترجي

يغيب عن نادي الاتحاد في مواجهة الترجي الحارس البديل عبد الله الجدعاني بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ويستمر غياب المدافع أحمد حجازي، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب نونو سانتو على التشكيل التالي.

تشكيلة الاتحاد ضد الترجي: 4-2-3-1

مارسيلو غروهي

أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - مد الله العليان

نغولو كانتي - برونو هنريكي

رومارينيو - إيغور كورونادو - جوتا

كريم بنزيماش

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والترجي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الإتحاد والترجي | اضغط هنـــا

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الترجي بث مباشر اليوم في كأس الملك سلمان للاندية

تمكن مشجعو فريق الاتحاد الأول من الفوز بتذاكر مباراة فريقهم ضد الترجي التونسي، والتي ستُقام في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقد نفذت تذاكر مباراة الاتحاد بتجمعات الجماهير بسرعة كبيرة، ولا تزال بعض تذاكر كبار الشخصيات والذهبية متاحة، حيث يتسع الاستاد لنحو 20 ألف مشجع.

ومن المتوقع أن يحتفل جمهور الاتحاد بالظهور الأول للنجم الفرنسي كريم بنزيمة، وزميله نجولو كانتي، إضافة إلى اللاعب البرتغالي جواو فيليب الملقب بـ "جوتا"، واللاعبين المحليين سلطان الفرحان وصالح العمري، ويأملون في مساندة فريقهم لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.