لمتابعة خدمة السودانيين.. البابا يلتقي قيادات أسقفية بكنائس القاهرة

أقباط وكنائس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس  نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات ود. غادة برسوم مسؤولة وحدة التخطيط والتطوير بالأسقفية ومجموعة من الآباء كهنة وأعضاء مجالس عدد من كنائس القاهرة، وذلك في إطار متابعة قداسته لترتيبات خدمة أخوتنا السودانيين الذين جاءوا إلى مصر بسبب الحرب الدائرة هناك.

وناقش قداسة البابا مع الحضور آليات تسديد احتياجات خدمة السودانيين. وأكد قداسته في نهاية الاجتماع على ضرورة رعاية أخوتنا والاهتمام بهم، من خلال تطبيق الخطة الموضوعة والتي تقضي بمشاركة هذه الكنائس مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية في رعايتهم بطريقة شاملة ومنظمة مع ضرورة التنسيق الكامل والدائم بينهم.

البابا تواضروس الكنيست السودان
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