اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر «الفجر».. حصريًا

اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر «الفجر».. حصرياً

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط من خلال خدمة تقدمها الصحيفة "بوابة الفجر"، وذلك لتسهيل الحصول على النتائج بشكل سريع وفوري فور إعلانها رسميًا مطلع الأسبوع المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر «الفجر»

عن طريق تسجيل بيانات الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط عبر "بوابة الفجر"، يتم إرسال تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى الهاتف المحمول المسجل أو البريد الإلكتروني الذي قام الطالب بتسجيله. يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا وتكريم أسماء الأوائل في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بعد اعتمادها رسميًا.

نتيجة الثانوية العامة

وفقًا لمصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم، فإن يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023 سيتم العمل في كنترولات الثانوية العامة لإجراء المراجعة النهائية والأخيرة لبيانات نتيجة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، كما سيتم حجب نتيجة بعض الطلاب لحين الانتهاء من المراجعة، وذلك بناءً على توصيات اللجنة المشرفة على الامتحانات.

الطلاب الذين قاموا بمحاولات غش.

- الطلاب المتورطين في أعمال شغب مثبتة في تحقيقات الشئون القانونية.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

وكشفت المصادر، عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة وهي:

- مؤشرات نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة في 10 مواد تتراوح من 88.5 و93.9%.

- الأول في الثانوية العامة لم يحصل على مجموع 100%.

- تتراوح قائمة أوائل الثانوية العامة ما بين 35 -420.

- الانتهاء من المرحلة النهائية من نتيجة الثانوية العامة غدا.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الدكتور رضا حجازي، عن نتائج امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، حيث تم تسليم نتائج الامتحانات من المركز القومي للامتحانات إلى الكنترولات لإعداد نتائج الطلاب النظاميين، والمؤجلين من العام الماضي، وطلاب الدمج، والمنزل، والمكفوفين، وتحديد الراسبين في مادة واحدة أو في كل المواد.

وأكد الوزير أن النتائج ستكون جاهزة خلال ال 48 ساعة القادمة، حيث ستقوم الكنترولات بالمراجعة الأخيرة للنتائج، وتسكين درجات الطلاب وفق حالاتهم.

وفي إعلان نسب النجاح في بعض المواد، أشار الوزير إلى أن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%، وأن عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا. كما أعلن عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتي بلغت 88.5%، وأن عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

وأضاف الوزير أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في هذه المادة.

من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة ستتم حجبها بالنسبة للطلاب الذين تمت إدانتهم بالغش أو الشغب، وذلك حتى يتم الانتهاء من المراجعة النهائية لنتائج الطلاب.

يأتي هذا الإعلان عن النتائج في ظل تفشي جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال الامتحانات، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في توفير البيئة المناسبة للطلاب لإجراء الامتحانات بأمان وسلامة، وذلك من خلال توفير الكمامات والمعقمات والتعقيم المستمر للفصول الدراسية والمنشآت التعليمية.

وتعتبر نتائج الثانوية العامة من أهم الأحداث التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على مستوى الجمهورية، حيث تحدد هذه النتائج مصير الطلاب في الالتحاق بالجامعات والكليات، وتشكل خطوة أساسية في مسار حياتهم الأكاديمية والمهنية.

وتعكس نسب النجاح المرتفعة في بعض المواد جهود الطلاب والمدرسين والأسرة التعليمية في تحقيق الأهداف المرسومة، كما تعكس التحديات التي واجهت الطلاب خلال العام الدراسي المنصرم، والتي تم تجاوزها بنجاح بفضل الجهود المشتركة للطلاب والمدرسين وأولياء الأمور والوزارة.