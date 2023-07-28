بنزيما يسجل ويصنع.. الاتحاد يحقق فوزا صعبا على الترجي بثنائية في البطولة العربية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي فوزًا مهمًا على نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات البطولة العربية.

والتقى نادي اتحاد جدة السعودي أمام نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر البطولة العربية.

ما هو موعد مباراة الاتحاد المقبلة في البطولة العربية؟

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي أمام نظيره فريق الصفاقسي التونسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر البطولة العربية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي تردد القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية؟

ويمكن متابعة مباريات كأس الملك سلمان، عبر عدد من القنوات التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة العربية للاندية 2023 وضبط تردد القنوات الناقلة كالآتي:

قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

قمر النايل سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.



تردد قنوات الكأس

تردد: 10770.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قنوات دبي الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12322

معدل الترميز 30000

والاستقطاب: عمود

بجودة HD.