حصريًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس (بوابة الفجر)

حصريًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس (بوابة الفجر)، تعرض "المصري اليوم" في هذا الخبر أحدث المستجدات حول امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، حيث يتضمن الخبر موعد عرض نتيجة الامتحان على وزير التربية والتعليم، وموعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التعليم للإعلان عن النتائج، كما يتضمن الخبر قواعد الرأفة في الثانوية العامة، ونسب النجاح في المواد، وتوزيع درجات الطلاب، وتفاصيل أخرى تتعلق بالامتحان، يهدف الخبر إلى تزويد القراء بأحدث المعلومات حول الثانوية العامة ومساعدتهم على متابعة المستجدات والتحضير للمرحلة المقبلة.

موعد عرض نتيجة الثانوية العامة علي وزير التربية والتعليم

صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأنه من المتوقع الانتهاء من إعداد نتائج الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك استعدادًا لعرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح السبت الموافق 29 يوليو 2023، عقب عودته من زيارته الرسمية لدولة تنزانيا، ويأتي هذا الإعلان في إطار تحضير الوزارة لإعلان النتائج الرسمي، والتي تعتبر حدثًا هامًا ينتظره الطلاب وأولياء الأمور على مستوى الجمهورية.

وزير التعليم سيتفقد نتائج الثانوية العامة المقرر عرضها عليه يوم السبت 29 يوليو 2023، وبعد الاطلاع عليها، سيقوم بعرض القائمة الخاصة بأوائل الثانوية العامة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يأتي ذلك في إطار وضع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وتحديد الشروط والمعايير اللازمة للالتحاق بالجامعات المصرية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتطوير وتحسين التعليم في مصر وتأمين مستقبل أفضل للطلاب.

أخبار أوائل الثانوية العامة 2023

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا على مراجعة نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، وذلك لحصر قائمة الطلاب المتفوقين في كل من شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضيات، والشعبة الأدبية، في إضافة إلى طلاب المدارس المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المكفوفين، ومدارس الدمج. وتهدف هذه المراجعة إلى تأكيد صحة النتائج وتحديد الطلاب الأوائل المتفوقين في كل فرع وتخصص، وتكريمهم على ما حققوه من إنجازات دراسية. وتعمل الوزارة جاهدة لتوفير بيئة دراسية مناسبة وفرص تعليمية متميزة للطلاب في جميع المراحل الدراسية، وذلك لتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير التعليم وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

قواعد درجات الرأفة فى الثانوية العامة 2023

تم تحديد قواعد الرأفة في امتحان الثانوية العامة للعام 2023، ويتم حاليًا منح الطلاب المستحقين درجات الرأفة من قِبل كنترولات الثانوية العامة. وتتمثل قواعد الرأفة في تحويل حالة الطالب من "راسب" إلى "ناجح دور ثان"، ومن "ناجح دور ثان" إلى "ناجح دور أول" بنسبة تصل إلى 10% من مجموع درجات المادة الواحدة. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على توفير فرص متساوية للطلاب وتحسين جودة التعليم في مصر، وتقليل الفارق بين الطلاب المتفوقين والطلاب الذين يواجهون صعوبات في الدراسة. وتعمل كنترولات الثانوية العامة على تنفيذ هذا الإجراء بشكل عادل وشفاف، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي في الأسبوع المقبل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، وذلك للإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام 2023، بما في ذلك نسبة النجاح في الامتحانات وكافة المؤشرات والإحصائيات الخاصة بالنتائج، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة في جميع الشعب. ويأتي هذا المؤتمر الصحفي في إطار جهود الوزارة لتوفير المعلومات الشاملة والدقيقة للجمهور، وتحقيق الشفافية والانفتاح في تعاملاتها مع الرأي العام، وتقديم تقييم شامل للأداء العام للطلاب والمدارس في امتحانات الثانوية العامة. وتؤكد الوزارة على حرصها على توفير بيئة تعليمية مناسبة وفرص تعليمية متميزة للطلاب في جميع المراحل الدراسية، وذلك لتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير التعليم وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

إعلان نتيجة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023

أفادت مصادر داخل وزارة التعليم بأنه سيتم الإعلان عن نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 على الموقع الرسمي للوزارة، بعد إعتماد وإعلان نتائج الامتحانات، وذلك قبل بدء فترة التظلمات. وأوضحت المصادر أنه تمت مراجعة نماذج إجابات الامتحانات من قبل لجنة خبراء مؤلفة من 10 متخصصين، يتم اختيارهم بناءً على توصية المستشار المختص بالمادة، وذلك للتأكد من صحة الإجابات واتباع المعايير العلمية المعتمدة في تصحيح الامتحانات. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير مصادر شاملة وموثوقة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وتسهيل عملية التحضير للامتحانات وتقديم المساعدة للطلاب في فهم المواد الدراسية وتحسين أدائهم في الامتحانات.

نسب النجاح فى امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، وأفاد بأن نسب النجاح في بعض المواد كانت كما يلي:

في مادة الجيولوجيا، بلغت نسبة النجاح 91.1%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر بلغت 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

في مادة الرياضيات التطبيقية، بلغت نسبة النجاح 88.5%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

في مادة علم النفس والاجتماع، بلغت نسبة النجاح 93.9%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

وأشار الوزير إلى أن النسب المعلنة تعكس جهود الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في العام الدراسي الحالي، وتعكس أيضًا جودة التعليم والتدريب في مصر. وأكد حجازي على حرص الوزارة على تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة وفاعلة لتحقيق أفضل النتائج للطلاب، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء وبلغت 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ وبلغت 90.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 90%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية 91%.

وسيتم إعلان مؤشرات النجاح في مواد الأحياء والرياضيات البحتة واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق بعد عودة وزير التربية والتعليم من الخارج.

توزيع درجات مجموع الثانوية العامة 2023

يأتي توزيع درجات مجموع الثانوية العامة 2023 لشعبة علمي علوم، وعلمي رياضة، والأدبي كما يلي:

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب القسم الأدبي 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة

الجغرافيا 60 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة

توزيع درجات مواد علمي علوم

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب علمي علوم 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

مواد شعبة علمي علوم

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

الأحياء 60 درجة

الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة

توزيع درجات مواد علمي رياضة

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب علمي رياضة 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة

استاتيكا 30 درجة

ديناميكا 30 درجة

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

أجرى طلاب الثانوية العامة لعام 2023 امتحانات المواد الأساسية للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، حيث بلغ عددهم نحو 783،025 طالب وطالبة، وتم تنظيم الامتحانات في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن الطلاب على مدى 3 ساعات عليهم الإجابة على 55 سؤالًا، والتي تم تقسيمها إلى 4 أسئلة مقالية بواقع 10 درجات و51 سؤالًا موضوعيًا بواقع 70 درجة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 276،211 طالبًا في الشعبة الأدبية، و391،671 طالبًا في الشعبة العلمية (علوم)، و98،658 طالبًا في الشعبة العلمية (رياضيات). وتم تنظيم الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، حيث بلغت نسبة الأسئلة الاختيارية المتعددة 85% من إجمالي الأسئلة، في حين بلغت نسبة الأسئلة المقالية 15%. وتم تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني بالكامل، وتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم مطبوعًا، بهدف تسهيل العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم في مصر.