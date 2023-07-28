بالخطوات .. نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2023 عبر بوابة الفجر

بالخطوات.. نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2023 عبر بوابة الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

من المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، خلال الساعات القليلة المقبلة، نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023. وقد انتهت الوزارة من مراجعة درجات الطلاب ووضع درجات الرأفة للطلاب الراسبين على حافة النجاح في مادة أو اثنتين أو ثلاثة مواد. ومن المتوقع أن تنتهي الوزارة غدًا من تجهيز النتيجة في شكلها النهائي لعرضها على الوزير واعتمادها رسميًا.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي بعد إعلان النتائج لإعلان نسبة النجاح والمؤشرات وشرائح المجاميع والأوائل في الشعبتين. ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2023 عبر بوابة الفجر، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية التي ستعلن عنها الوزارة بعد إعلان النتائج.

 نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2023  بالخطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد المؤتمر الصحفي المقرر عقده في بداية الأسبوع المقبل، حيث سيتم الكشف تفاصيل نتيجة الثانوية العامة ونسبة النجاح وشرائح المجاميع للشعبتين العلمية والأدبية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تجهيز نتيجة الثانوية العامة في مرحلتها الأخيرة، حيث ستقوم الكنترولات بتجهيزها في شكلها النهائي استعدادًا لاعتمادها من وزير التربية والتعليم فور عودته من تنزانيا. ومن المتوقع أن تكون هناك معلومات إضافية حول كيفية الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وسيتم إعلانها بعد المؤتمر الصحفي.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في النسبة العامة للنجاح وتعبر المجاميع عن مستوى الطلاب بشكل منضبط. وبحسب مصادر مسئولة بالوزارة، فإن كنترولات الثانوية العامة تواصل الآن العمل على انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات لنتيجة الثانوية العامة 2023، حيث تم بدء تجميع درجات الطلاب في المواد الدراسية ومراجعة النتيجة وتحديد قائمة الأوائل.

 نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت المصادر أن المدارس الحكومية تأتي في مقدمة قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، كما تفوقت البنات على البنين في قائمة الأوائل. ومن المتوقع أن يتم تكريم الأوائل خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث سيتم منحهم شهادات تقدير والتهنئة بالتفوق وتحقيق النجاح المصحوب بالدرجات المرتفعة.

وفيما يتعلق بإعلان النتيجة، فإن المصادر أشارت إلى أن نتيجة الثانوية العامة ستكون جاهزة للاعتماد بداية الأسبوع المقبل، وسيتم إعلانها بعد مراجعة النتيجة والتنسيق مع مكتب التنسيق بشأن ظهور النتيجة، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة على موقع بوابة الفجر الإخباري، وسيتم تسليم نسخة من المجاميع وقائمة الأوائل إلى مكتب التنسيق للبدء في إجراء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2023.
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وأوضحت المصادر أنه سيتم تسليم الطلاب شهادة الثانوية العامة، حتى يستطيع الطالب الدخول على موقع التنسيق بالرقم السري الموجود على شهادة الثانوية العامة لإجراء أعمال التنسيق الإلكتروني، ومن ينجح من الدور الأول ستكون شهادته جاهزة ويحصل عليها مباشرة لاستكمال إجراءات التقدم للكليات وملء الرغبات.

وفي مجملة، تشير المصادر إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستشهد ارتفاعًا في النسبة العامة للنجاح وتعبر المجاميع عن مستوى الطلاب بشكل منضبط، وأن الأوائل سيتم تكريمهم خلال مؤتمر إعلان النتيجة. كما سيتم إعلان النتيجة بعد مراجعة النتيجة والتنسيق مع مكتب التنسيق بشأن ظهور النتيجة، ومن المتوقع أن يتم تسليم الطلاب شهادة الثانوية العامة لإجراء أعمال التنسيق الإلكتروني.

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