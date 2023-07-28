‘‘ الآن ‘‘ نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر .. احصل عليها بالاسم ورقم الجلوس

‘‘ الآن ‘‘ نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر.. احصل عليها بالاسم ورقم الجلوس

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

‘‘ الآن ‘‘ نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر.. احصل عليها بالاسم ورقم الجلوس، وتهتم جريدة الفجر سنويًا بتيسير وصول الطلاب وأولياء الأمور لنتائج الامتحانات، وذلك حرصًا على تخفيف التوتر والقلق الذي يشعر به الجميع خلال انتظار نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023. وبالتزامن مع الاعلان القريب عن النتيجة، يسعى موقع الفجر إلى تسهيل البحث والاستعلام عن النتائج بشكل فوري وسهل.

ويسعدنا أن نعلن أننا سننشر على موقع الفجر كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، بما في ذلك النتائج بالاسم الخاص بكل طالب وطالبة. وسيتم تحديث الموقع بشكل مستمر لتزويدكم بأحدث المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالنتيجة، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام والوصول للنتيجة بسرعة وسهولة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

أصبح الآن أمر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة أسهل بكثير من السابق، حيث يتم الآن تصحيح كل مادة من مواد الثانوية العامة بواسطة معلمين مختلفين، وفي حال حدوث اختلاف بينهما على نصف درجة، يتم إضافتها لدرجة الطالب. وإذا حدث اختلاف على أكثر من نصف درجة، يتم الاستعانة بمعلم ثالث لتحديد الدرجة النهائية، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم على ضمان مصلحة الطالب وإعطائه حقه الكامل دون أي تحيز.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة التعليم والمحافظة على مصلحة الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية عادلة ومنصفة للجميع. ويشعر الطلاب وأولياء الأمور بالثقة والاطمئنان بعد تبني الوزارة لهذا الإجراء العادل والشفاف في تصحيح الامتحانات، مما يضمن الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة لكل طالب وطالبة في مختلف مناطق الجمهورية.

ونحن في الوزارة نؤكد حرصنا الشديد على توفير أفضل الظروف التعليمية للطلاب والطالبات، ونعد بالاستمرار في تحسين جودة التعليم وتوفير المزيد من الفرص والموارد لتعزيز التعلم وتطوير مهارات وقدرات الطلاب والطالبات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط 

تم إجراء امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في جو من الفرح والسرور بين الطلاب وأسرهم بسبب سهولة الامتحانات. بدأ ماراثون الامتحانات في يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وانتهى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023. ويمكن الآن الاطلاع على نتائج الثانوية العامة لعام 2023 من خلال موقع الفجر الرسمي، حيث يتم النشر بالرقم القومي أو برقم الجلوس أو بالاسم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بعد اعتمادها في نهاية شهر يوليو الحالي أو في بداية شهر أغسطس المقبل، حسب ما صرح به الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن النتائج. وأكد حجازي أن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 ستكون جيدة للغاية، مما يطمئن الأهالي والطلاب على نتيجة امتحاناتهم. يمكن الاطلاع على النتائج عبر موقع الفجر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

بعد الإعلان عن النتائج، سيتم عرضها بالكامل للطلاب بالاسم على موقع الفجر، حيث نحرص دائمًا على نشر كل ما يهم طلاب وطالبات الثانوية العامة. وبعد ذلك، سيقوم الطلاب بعملية تسجيل تنسيق المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

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المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023

410 درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية»، مقسمة في

-  مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية»  40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والأستاتيكا» 60 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس 60 درجة.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا كاملة

مادة اللغة العربية 90 % والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5%.
مادة اللغة الأجنبية الثانية 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%.
مادة التاريخ بلغت 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1%.
الجغرافيا 91.6% وحصل على أكثر من 95% نسبة 1.9%.
مادة الفيزياء 91% وحصل على 95% فأكثر نسبة 2.9%.
مادة الكيمياء 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%.

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