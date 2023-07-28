أسعار البنوك وشركات الصرافة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

تداولات هادئة شهدها سعر الدولار اليوم تزامنا مع العطلة المصرفية الاسبوعية يومي الجمعة والسبت فيما تقوم شركات الصرافة بأداء عملها بشكل طبيعي في العطلات الرسمية دون توقف وسجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري حسب ختام تداولات الخميس متوسط سعر صرف 30.83 جنيه للشراء في مقابل 30.93 للبيع بينما سجل في شركات الصرافة وهي تابعة لقوانين البنك المركزي المصري وتختلف كليا عن السوق السوداء فضلا عن أن اسعار الصرف بها تقترب من البنوك 30.95 للشراء و31.00 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم 28 يوليو 2023

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 نحو 38.00 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو 7.10 جنيه ونحو 39.00 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 8.10 جنيه.

الدولار

سعر الدولار اليوم بالبنوك تزامنا مع الاجازة المصرفية

تستعرض الفجر اسعار الدولار اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الجمعة 28 يوليو 2023

30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك الجمعة 28 يوليو 2023

30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي الجمعة 28 يوليو 2023

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي الجمعة 28 يوليو 2023

30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري الجمعة 28 يوليو 2023

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر الجمعة 28 يوليو 2023

30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة الجمعة 28 يوليو 2023

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي الجمعة 28 يوليو 2023

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الجمعة 28 يوليو 2023

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب الجمعة 28 يوليو 2023

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر الجمعة 28 يوليو 2023