أسعار النفط تفتح على تراجع مع مخاوف بشأن الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة مع المخاوف المتعلقة بالطلب على أثر البيانات الاقتصادية القوية.

وانخفض خام برنت 59 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بخمسة في بالمئة. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.58 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5.2 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط في الجلسة الماضية على خلفية نتائج أعمال قوية وبيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.4 بالمئة في الربع الثاني، متجاوزا التوقعات بنمو عند 1.8 بالمئة.

لكن الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم أثارت مخاوف حول الطلب على المدى الطويل.

 

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