بنك اليابان يبقي سعر الفائدة دون تغيير ويتعهد بمرونة أكبر

أبقى بنك اليابان المركزي دون تغيير هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حول 0%.



وخفف بنك اليابان الجمعة 28 يوليو تموز، خلال اجتماعه للسياسة النقدية، من التزامه بالدفاع عن سقف لأسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعهد بمرونة أكبر، مشيرًا إلى تنامي علامات التضخم الزاحف والآثار الجانبية للتيسير المطول.

في اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى اليوم، أبقى البنك المركزي دون تغيير هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حول 0%.

كما حافظ على التوجيه الذي يسمح لعائد 10 سنوات بالتحرك بنسبة 0.5٪ حول هدف 0%، لكنه قال إن هذه ستكون الآن "مرجعًا" وليست "حدودًا صارمة".

وقال بنك اليابان إنه سيعرض شراء سندات حكومية يابانية مدتها 10 سنوات (JGB) بنسبة 1.0% في العمليات ذات السعر الثابت، بدلًا من المعدل السابق البالغ 0.5%، مما يشير إلى أنه قد يسمح الآن بارتفاع عائد 10 سنوات إلى 1.0%.

وقال بنك اليابان في بيان أعلن فيه القرار، "إن تحقيق هدف تضخم مستدام ومستقر بنسبة 2%، مصحوبًا بزيادات في الأجور، لم يظهر بعد"، مضيفًا أنه يجب على البنك أن يحافظ بصبر على سياسة فضفاضة للغاية.