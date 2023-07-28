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77 % ارتفاع في أرباح سوق دبي المالي في النصف الأول من 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن سوق دبي المالي، الجمعة 28 يوليو تموز، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو من العام الحالي مع تسجيل ربح العائد إلى ملاك الشركة بنحو 112 مليون درهم، بزيادة نسبتها 77% عن صافي أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو 61 مليون درهم.

وارتفعت أرباح الشركة خلال فترة الربع الثاني من العام بنحو 113% مسجلة 76.585 مليون درهم.

وشهدت الإيرادات التشغيلية لسوق دبي المالي نموًا خلال النصف الأول من العام على أساس سنوي بنسبة 6% لتصل إلى 130 مليون درهم، بالمقارنة مع نحو 122.7 مليون درهم. 

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