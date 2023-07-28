أعلن الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي " مشواري" لتنمية المهارات وريادة الأعمال بمدينة النوبارية الجديدة، ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وذلك انطلاقا من الدور التنموي لجهاز المدينة، وحرصه على دعم وتدريب وتثقيف الشباب بالمدينة.



وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل جبر، أن برنامج مشواري، يضم محورين، وهما (المشورة المهنية – تنمية المهارات وريادة الأعمال)، ويستهدف تنفيذ ورش العمل لإكساب الشباب مهارات اكتشاف الذات، وحل المشكلات، والتخطيط لمستقبلهم، من أجل تأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم من الحصول على مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، كما يهدف البرنامج لاكتساب الشباب للمهارات الحياتية، والمهارات اللازمة للحياة العملية، والتعامل مع الآخرين، وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة لهم، ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية.



وأضاف رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن البرنامج التدريبي " مشواري" يتم تنفيذه طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة للتدريب"، ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة، ويستهدف الشباب من سن 15: 30 سنة، ويتم التسجيل بصورة البطاقة على صفحة وزارة الشباب والرياضة، ومن خلال مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وسيتم الإعلان عن الدورات والمحاضرين من خلال الصفحة الرسمية للجهاز، والصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.



وأشار إلى أن فعاليات البرنامج التدريبي " مشواري" بمدينة النوبارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واشراف الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، والدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ومجلس أمناء المدينة.

