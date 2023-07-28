عاجل.. اليوم قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة ١٥ مايو لربط خط مياه قطر 1000مم

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو،   انقطاع المياه عن المرحلة الرابعة " الامتداد" والمرحلة الخامسة " الإسكان الاجتماعي" والمنطقة الصناعية الثانية ومدينة الأبطال، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 28/7/2023  وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق 29/7/2023،   وذلك نظرًا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بربط خط الدعم للمياه قطر ١٠٠٠مم مع توسعات محطة التبين والمغذي لبعض مناطق مدينة ١٥ مايو، طبقًا للتنسيق الذي تم مع جهاز المدينة. 


ويهيب جهاز مدينة 15مايو بالمواطنين قاطني  المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم الموجودة بها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

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