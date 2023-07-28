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رسمياً على بوابة الفجر .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها

رسميًا على بوابة الفجر.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. مع إنتهاء عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الامتحانات، وتعتبر محرك البحث "جوجل" واحدًا من أكثر الأدوات استخدامًا للبحث عن مواعيد إعلان النتائج، حيث يبحث الكثيرون عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 على هذا المحرك.

وفي وقت سابق، صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس قريبًا، وهذا يعني أن الطلاب سيتمكنون من الاستعلام عن نتائجهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم.

ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في أوائل شهر أغسطس المقبل، وذلك وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن يتم الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، يوم السبت المقبل. ومن المتوقع أن يتم عرض النتائج على رئيس الوزراء مباشرة بعد الإعلان عنها واعتمادها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفيف حدة التوتر والقلق الذي يصيب الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الانتظار لإعلان النتائج، وتوفير المعلومات المفيدة للطلاب وأولياء الأمور عن مصير الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي.

ويُعَدُّ الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل الوزير بمثابة خطوة مهمة في العملية التعليمية في مصر، حيث تُعَدُّ النتائج هي المؤشر الأساسي لتحديد مصير الطلاب وتوجهاتهم الأكاديمية في المستقبل. وتتمنى الوزارة أن تكون النتائج مرضية للجميع وتعكس جهود الطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي المنصرم.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 (البابل شيت) تمت وفق جدول زمني واضح ومحدد. وتم استخدام أحدث التقنيات والبرامج الحاسوبية لضمان الدقة والموضوعية في عملية التصحيح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحسين وتطوير عملية التصحيح والتقليل من الأخطاء الإنسانية التي قد تحدث خلال عملية التصحيح اليدوية. كما تهدف هذه الآلية إلى توفير الوقت والجهد للمصححين وضمان السرعة في إعلان النتائج.

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ويعتبر البابل شيت من الأساليب الحديثة في عملية التصحيح، حيث يتم إدخال إجابات الطلاب على أوراق الاختبار إلى برنامج حاسوبي يقوم بتصحيحها بشكل آلي وفق معايير محددة مسبقًا، وهذا يساعد على تحقيق الدقة والموضوعية في عملية التصحيح وتوفير الوقت والجهد للمصححين.

تُجمَع وتُحصى أوراق البابل شيت كنسخة ودليل لأداء الطلاب في امتحانات الثانوية العامة داخل المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وهي الكنترول المركزي لتصحيح البابل شيت، بالإضافة إلى وجود 11 كنترولا مصغرًا في جميع قطاعات وكنترولات الجمهورية.

ويتم توزيع أوراق البابل شيت على المصححين المختصين في كل كنترول، حيث يتم إدخال الإجابات الصحيحة في البرنامج الحاسوبي والتحقق منها، ويتم تسجيل النقاط وإعداد النتيجة النهائية لكل طالب.

وتُعدُّ هذه العملية جزءًا أساسيًا من عملية التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تساعد في ضمان الدقة والموضوعية في عملية التصحيح وتحسين جودة النتائج. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق الشفافية والعدالة في عملية التصحيح وتوفير الوقت والجهد للمصححين وتسريع إعلان النتائج للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2023:

من المتوقع أن تنتهي أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم غد الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، وسيتم بعدها البدء في عملية المراجعة النهائية ورصد الدرجات لإعداد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في شكلها النهائي.

ومن المتوقع أن يتم تسليم نتائج الثانوية العامة 2023 لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد عودته من رحلته في تنزانيا نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق النهائي في النتائج.

وفي فيديو نشره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم الإعلان عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، والذي سيتم الإعلان عنه يوم السبت المقبل، وذلك بعد إعتماد النتائج من قبل الوزير وعرضها على رئيس الوزراء. يأتي هذا الإعلان لتخفيف حدة التوتر والقلق الذي يصيب الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الانتظار لإعلان النتائج.

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