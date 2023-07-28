عاجل | رسميًا الاستعلام الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط

رسميًا الاستعلام الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط، تحتل عمليات البحث عبر مختلف المحركات في مصر من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال عدة مصادر.

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg أو موقع وزارة التربية والتعليم، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر موقع بوابة الفجر الذي يتميز بمصداقيته وتوفيره لنتائج المراحل التعليمية في جميع الدول العربية.

بالإضافة إلى ذلك، يبحث الكثيرون عن رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع بوابة الفجر، والذي يتم تحديثه باستمرار لإعلان النتائج الرسمية.

يتيح هذا الإعلان للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى مصادر مختلفة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، ويساعدهم في الحصول على المعلومات بسرعة وسهولة.

عند تفعيل الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2023، سيتمكن جميع الطلاب في مختلف المحافظات المصرية مثل القاهرة، الجيزة، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، مطروح، السويس، الإسماعيلية، الغربية، الفيوم، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، المنوفية، شمال سيناء، جنوب سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أو بالاسم، وذلك لمعرفة النتيجة التي حققوها في الامتحانات.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

من المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم المصرية بيانًا رسميًا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، وسيتم نشر البيان على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بالإضافة إلى موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.

وستعلن الوزارة أيضًا توقيت انعقاد المؤتمر الصحفي الموسع الذي سيكون بحضور معالي السيد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وذلك لإعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ الدور الأول والكشف أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى وصلت إلى 91.3%. وبلغت نسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% أو أعلى من الدرجة الكلية للمادة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، مما يعكس مستوى عالٍ من الأداء والتفوق لدى الطلاب في هذه المادة.

موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

أكد وزير التربية والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس بوابة الفجر 2023 ستتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، وستتضمن الكشف أسماء أوائل الثانوية العامة علمي وأدبي.

وأضاف الوزير أن مؤتمرًا صحفيًا موسعًا سيُعقَد في بداية الأسبوع المقبل، أي في الأيام الأولى من شهر أغسطس، سيتم فيه الإعلان عن نسبة النجاح العامة ونسب النجاح في كل تخصص ومقارنتها بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين في الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 بوابة الفجر

يعلم الجميع أن هناك العديد من المواقع التي تنشر أخبارًا حول النتائج، حيث ستصبح نتيجة الثانوية العامة بوابة الفجر 2023 متاحة برقم الجلوس والاسم، وستتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت بعد اعتمادها ونشرها في أقرب وقت ممكن. سنقوم بتوفير الرابط المخصص من قبل بوابة الفجر للوصول إلى نتيجة الثانوية العامة.

حاليًا، يتوجه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى محركات البحث على الإنترنت للعثور على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 اليوم السابع. ويرجى العلم بأن موعد الإعلان الرسمي عن النتيجة هو في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2023، ولم يتم تحديد اليوم الدقيق لنشر النتائج، ومن المقرر عقد مؤتمر كبير في مقر الوزارة للاعتماد على النتيجة.