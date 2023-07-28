نتيجتك فورًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

يسر موقع "بوابة الفجر" الإخباري أن يقدم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس مباشرة بعد اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لجميع القراء المهتمين، يتيح الموقع الرسمي لـ "الفجر" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم على الإنترنت، والذي يمكن الوصول إليه بسهولة، للاستفسار عن النتائج باستخدام رقم الجلوس والاسم.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 امتحانات شهادة الصف الثالث الثانوي

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عن نتائج امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء، حيث بلغت نسبة النجاح 88.9%، وأوضح الوزير أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية يبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان.

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة في عدد من المواد الدراسية. وبلغت نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2%، حيث حصلت نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

أما في مادة الجغرافيا، فقد بلغت نسبة النجاح 91.6%، وحصلت نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وفي مادة الفيزياء، بلغت نسبة النجاح 91%، وحصلت نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية. وقدم الوزير التهنئة للطلاب الناجحين وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لهم في حياتهم الأكاديمية والمهنية المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يتمكن الطلاب الذين أدوا امتحان الثانوية العامة 2023 من معرفة نتيجتهم عبر عدة مواقع إلكترونية، حيث يمكن الحصول على النتيجة بواسطة رقم الجلوس.

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات عبر موقع الوزارة بعد إعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي.

كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الانتظار لظهورها على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويتم نشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أيضًا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالمحافظات

أصبح بإمكان الطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بنشر النتيجة وقائمة أسماء أوائل الثانوية العامة والصف الثالث الثانوي عبر الرابط المخصص لذلك.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة وقائمة أسماء الطلاب الأوائل من خلال الرابط المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم، والذي سيتم نشره بمجرد إعلان النتائج رسميًا. يمكن الحصول على النتيجة بواسطة رقم الجلوس الخاص بالطالب، وسيتم نشر قائمة أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 عبر نفس الرابط.

طريقة التعرف على أوائل الثانوية العامة 2023

يسر وزارة التربية والتعليم الإعلان عن قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2023 بالتزامن مع الإعلان عن نسب النجاح الخاصة بطلاب الثانوية العامة. ويتاح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة أوائل الثانوية العامة للصف الأول والثاني والثالث الثانوي من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتضمن القائمة أسماء الطلاب الذين حققوا أعلى الدرجات في الامتحانات، ويتم الإعلان عنهم بعد إعلان النتائج رسميًا. كما يتيح الموقع الإلكتروني للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج امتحانات الثانوية العامة بالنسب المئوية، وذلك للصف الأول والثاني والثالث الثانوي.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023، خدمة لكل أولياء الأمور والطلاب نتائج الثانوية العامة بجميع محافظات مصر

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