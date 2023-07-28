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حصرياً نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر .. خطوات الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس

حصريًا نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر.. خطوات الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

حصريًا نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر، نتيجة الثانوية العامة 2023.. تبحث شريحة كبيرة من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة في مختلف محافظات الجمهورية عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، وذلك بعد إجراء الامتحانات النهائية. ويترقب الجميع قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والتي ستتضمن قرارات حول درجات النجاح والرسوب والترقيات والترميز.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد إعلانها رسميًا. وسيتم الإعلان عن قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي بعد إعلان النتائج رسميًا.

نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2023 وإعلانها رسميًا خلال الأسبوع المقبل. سيُعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم بنشر نتائج امتحان الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني على موقعها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون هذه النتائج متاحة بداية أغسطس 2023. وبفضل هذا الإجراء، سيكون بإمكان الطلاب معرفة نتائجهم في جميع المواد فور إعلانها رسميًا من قبل وزير التعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023:

لجميع الطلاب عبر بوابة مركز المعلومات الخاصة بالوزارة على الإنترنت. يُمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة وسرعة عن طريق إدخال رقم جلوسهم على الرابط التالي:

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سيتاح للطلاب فرصة التحقق من درجاتهم في جميع المواد فور إعلانها رسميًا، مما يتيح لهم معرفة أداءهم بالتفصيل. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل وتسريع عملية الحصول على النتائج وتمكين الطلاب من التخطيط للمرحلة القادمة من مسيرتهم الدراسية بناءً على النتائج التي حققوها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

تسعد وزارة التربية والتعليم أن تعلن عن اقتراب اكتمال إجراءات إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023. وقد تم بالفعل تحديد أوائل الثانوية العامة في كل شعبة، وتم حساب النسبة العامة للنجاح للطلاب في كل شعبة. كما تم تجميع نتيجة الثانوية العامة لتكون جاهزة للإعلان.

توضح وزارة التربية والتعليم أن الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة سيتم في مطلع الأسبوع المقبل. وستُعلن نتيجة الامتحانات عبر موقع بوابة الفجر، حيث ستتاح النتيجة برقم جلوس الطلاب. ومن أجل تسهيل الحصول على النتيجة، سيكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور التسجيل في خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة عند إعلانها فورًا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي يُعقد في ديوان وزارة التربية والتعليم. سيتم خلال المؤتمر عرض نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع التي حققها الطلاب.

يسر بوابة الفجر توفير نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس عند إعلانها رسميًا. سيكون بإمكان الطلاب معرفة نتائجهم في جميع المواد، بالإضافة إلى المجموع الكلي للدرجات، من خلال إدخال رقم الجلوس على موقع الفجر.

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