استعلم الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم بسهولة ويسر عن طريق إدخال رقم الجلوس المخصص لهم، كما يتيح النظام للطلاب التسجيل لتلقي النتيجة فور إعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مما يتيح للطلاب الحصول على النتيجة بسرعة وفور صدورها، وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمة تسهل على الطلاب الحصول على نتيجتهم بأسرع وقت ممكن، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والمهنية.

مراجعة نتائج الطلاب بالكنترولات

تم الانتهاء يوم أمس الخميس من الكنترول الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، والذي يشمل تحديد وترتيب أوائل الجمهورية في هذا الامتحان. وبعد انتهاء هذه المرحلة، سيتم تسليم نتيجة الثانوية العامة للكنترولات المختصة، والتي ستقوم بإعداد نتائج الطلاب النظاميين والمؤجلين من العام الماضي، وطلاب الدمج والمنازل والمكفوفين، وتحديد الراسبين في المادة أو في كل المواد.

وسيتم حجب النتيجة بالنسبة للطلاب الذين تمت إدانتهم بالغش أو الشغب. وستقوم الكنترولات بالمراجعة الأخيرة لنتيجة الثانوية العامة اليوم الجمعة، بتسكين درجات الطلاب وفق حالاتهم، وسيتم الإعلان عن النتيجة في الساعات القادمة. ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والمهنية.

وزير التعليم داخل الكنترول الرئيسي اليوم

أفادت المصادر بأن وزير التربية والتعليم سيقوم بزيارة الكنترول الرئيسي اليوم الجمعة، للاطلاع على اللمسات الأخيرة لنتيجة الثانوية العامة 2023، والحصول على تقارير تفصيلية حول أوائل الجمهورية ونسب النجاح العامة ونسب نجاح المواد وشرائح المجاميع، ويأتي ذلك تمهيدًا لعرض النتيجة تفصيليًا على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والموافقة عليها قبل الإعلان الرسمي لها. كما سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، لتنسيق مع مكتب التنسيق بشأن ظهور النتيجة، ومن المتوقع أيضًا تسليم نسخة من المجاميع وقائمة الأوائل إلى مكتب التنسيق، للبدء في إجراء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2023.

قائمة أوائل الجمهورية

وأفادت المصادر بأن عدد الطلاب والطالبات الذين حققوا المراكز الأولى في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 تجاوز الـ 33 طالبًا وطالبة، مما يعكس مدى الجهد والتفاني الذي بذلوه خلال دراستهم. وأشارت المصادر إلى أن طلاب الشعبتين العلمي علوم والعلمي رياضة كانوا الأعلى مجموعًا بين الأوائل، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 33 طالبًا وطالبة. وتنافس العديد من هؤلاء الطلاب والطالبات على نفس الترتيب بنفس المجموع، مما يدل على مستوى الأداء العالي لهؤلاء الطلاب في هذه الشعبتين. ونتمنى لهم ولجميع الطلاب النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والمهنية.

تفوق البنات على البنين

وأفادت المصادر بأن البنات تفوقن على البنين في قائمة أوائل الجمهورية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، حيث حققن نسبة عالية من المراكز الأولى في الامتحان. كما أشارت المصادر إلى أن طلاب المدارس الحكومية حصدوا عددًا كبيرًا من مراكز الجمهورية هذا العام مقارنة بالمدارس الخاصة، مما يدل على الجهود المبذولة من قبل هؤلاء الطلاب وطاقم التدريس في هذه المدارس. ونتمنى لهم جميعًا مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية والمهنية.

ارتفاع نسبة النجاح بنتيجة ثانوية 2023

وأفادت المصادر بأن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ستشهد ارتفاعًا في النسبة العامة للنجاح، مما يعكس جهود الطلاب والطالبات والتزامهم بالدراسة والإعداد الجيد للاختبارات. كما ستكون المجاميع منضبطة وتعكس مستوى كل طالب وطالبة بشكل دقيق وواضح.

اختفاء ظاهرة 100% بمجاميع الأوائل

وأكدت المصادر أن لم يحصل أي طالب من قائمة أوائل الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 على مجموع درجات 100%. وأرجعت المصادر سبب عدم حصول أي طالب على الدرجة النهائية في كل المواد ليحصد المجموع الكلي للثانوية 410 درجات، إلى أن هناك أسئلة مقالية لا تملك إجابة نموذجية واحدة، ويتعين على كل طالب الإجابة عليها وفق قدراته ومهاراته ومفاهيمه. وهذا الأمر متوقع، حيث أن الامتحان يقيس قدرات الطلاب ومهاراتهم في التحليل والتفكير والاستنتاج، وليس فقط حفظ المعلومات.

تكريم الأوائل في مؤتمر صحفي مرتقب بالعاصمة

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على غرار ما حدث خلال اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، حيث تم تكريم الأوائل من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازي. وسيتم تكريم الأوائل من خلال تقديم شهادات تقدير والتهنئة بالتفوق وتحقيق النجاح المصحوب بالدرجات المرتفعة. ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإبلاغ الأوائل تليفونيًا، ثم عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نسب النجاح وشرائح المجاميع وكافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة في المؤتمر الصحفي. نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية والمهنية.

إعلان نتيجة ثانوية 2023 داخل المدارس في هذا الموعد

وأوضحت المصادر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستعلن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 في المدارس في اليوم التالي لاعتمادها وإعلان الأوائل ونسب النجاح. وأوضحت المصادر أن النتائج سيتم تسليمها إلى المدارس ليتم الإعلان عنها وحتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم من المدرسة التابعة لها، وليست المدرسة التي أدوا فيها الامتحان. وأكدت المصادر أنه سيتم أيضًا تسليم شهادات الثانوية العامة للطلاب لتمكينهم من الدخول إلى موقع التنسيق باستخدام الرقم السري الذي يوجد على شهادة الثانوية العامة لإجراء عمليات التنسيق الإلكتروني. وأشارت المصادر إلى أن الطلاب الذين ينجحون في الدور الأول سيتم تسليم شهاداتهم مباشرة لاستكمال إجراءات التقدم للكليات وملء الرغبات. نتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية والمهنية.

فتح التظلمات من نتيجة ثانوية 2023 لمدة شهر

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 بعد إعلان النتيجة ووصولها إلى المدارس. الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوسوأوضحت المصادر أن فترة التظلمات ستمتد لمدة شهر من اليوم التالي لتاريخ إعلانها، وسيتم تقديم التظلمات إلكترونيًا. كما سيتم الإطلاع على الإجابات داخل الكنترولات التي تم تصحيح الامتحانات فيها بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتصحيح. وأضافت المصادر أن نماذج الإجابات للمواد الدراسية المختلفة سيتم الإعلان عنها على موقع الوزارة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة. نتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق في امتحاناتهم ومسيرتهم الدراسية.

نسب نجاح مواد نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نسب نجاح عدد من المواد الامتحانية للثانوية العامة هذا العام.

وترصد “بوابة الفجر” نسب ومؤشرات النجاح لـ9 مواد امتحانية للثانوية العامة هذا العام، كالتالي:

-اللغة العربية 90%

-اللغة الأجنبية الأولى 91.3 %

-اللغة الأجنبية الثانية 91%

-الكيمياء 88.9%

-الجغرافيا 91.6%

-الفيزياء 91%

-التاريخ 90.2%

-الجيولوجيا 91.1%

-الرياضيات التطبيقية 88.5%

-علم النفس والاجتماع 93.9%

إعلان نتيجة ثانوية 2023 عبر موقع التعليم

ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم، رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث يمكن للطالب الاستعلام عنها من خلال الدخول إلى موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم واختيار بوابة التعليم الفني، على أن يقوم الطالب باختيار نتيجة الثانوية العامة، ووضع رقم الجلوس، ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة، وستظهر بدرجات كل مادة والمجموع الكلي.