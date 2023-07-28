بث مباشر مباراة الزمالك تويتر: الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد المنستيري اليوم بث مباشر يلا شوت

الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد المنستيري اليوم بث مباشر يلا شوت

الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد المنستيري اليوم بث مباشر يلا شوت ، يخوض فريق الزمالك مباراته مساء اليوم الجمعة أمام فريق الاتحاد المنستيري، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وذلك في افتتاح مشوارهما في البطولة العربية المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية والتي ستستمر حتى 12 أغسطس المقبل. يأمل الفريقان في تحقيق الفوز في هذا اللقاء الهام وتحقيق نتيجة إيجابية في انطلاقة مشوارهما في البطولة العربية.

مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد المنستيري اليوم بث مباشر يلا شوت

يبدأ فريق الزمالك مشواره في البطولة العربية اليوم الجمعة، بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتبدأ المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع فريق الشباب السعودي في المباراة التالية يوم 31 يوليو، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتبدأ في تمام السادسة بتوقيت القاهرة. ويختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة فريق النصر السعودي يوم 3 أغسطس، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتبدأ في تمام السادسة بتوقيت القاهرة. نتمنى لفريق الزمالك التوفيق في مبارياته في البطولة العربية.

قائمة الزمالك فى البطولة العربية

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

راسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – مصطفى الزنارى - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدى علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسى - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – على ياسر.

يواجه الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، حالة من الحيرة في اختيار التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراتها الهامة أمام فريق الاتحاد المنستيري في البطولة العربية، وذلك بسبب الحماس الشديد الذي يشعر به اللاعبون العائدون من الإعارات والشباب، وتحفيز الخبرات للمشاركة. ورغم استقرار الجهاز الفني على الأوراق الرابحة في التشكيلة المنتظرة، فإنه ما زال يتردد حول اختيار بعض اللاعبين، مثل شيكابالا ومحمد عواد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023

تردد قناة الوطنية التونسية المفتوحة تردد قناة الرياضية السعودية SSC Sport القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10796 معدل الاستقطاب رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد المنستيري اليوم

وفي السياق المتصل، قام مسؤولو الزمالك بزيادة اتصالاتهم مع اتحاد الكرة المصري للتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لسرعة إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب يوسف أوباما العائد من الإعارة في الحزم السعودي، والذي انضم إلى التدريبات وأظهر بشكل قوي، مما جعل المدير الفني يراهن على وجوده في التشكيلة الأساسية وزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في البطولة العربية.

وفيما يتعلق بحراسة المرمى، فإن هناك تردد حول اعتماد صبحي أم محمد عواد، ولكن عضوًا بالجهاز الفني أكد تمسك أوسوريو باستمرار صبحي في حراسة المرمى، وذلك لرفضه سياسة التدوير بين الحراس.