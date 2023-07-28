بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد المنستيري في البطولة العربية.. يلا شوت

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد المنستيري الشوط الثاني في البطولة العربية.. يلا شوت ، وافتتح التونسي سيف الدين الجزيري، أهداف مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي، في الدقيقة 26، وذلك بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 43.

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد المنستيري في البطولة العربية.. يلا شوت ، وقام الاتحاد المنستيري بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالعمل على ترتيب صفوف الفريق وعمل على جلب بعض الصفقات لتدعيم صفوفه للموسم الجديد.

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الزمالك والإتحاد المنستيري في البطولة العربية.. يلا شوت، تشهد معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت ارتفاعًا ملحوظًا في هذا الوقت بسبب مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في بطولة الأندية العربية لكرة القدم 2023، حيث يمثل الفريق المصري بلده في هذا الحدث الرياضي. ويرغب عشاق الزمالك والجماهير المصرية والعربية في معرفة القنوات الناقلة لهذه المباراة، سواء كانت مفتوحة أو مشفرة، في الوقت الذي يبدأ فيه دور المجموعات من بطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023 اليوم الخميس.

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد المنستيري التونسي في مباراة مهمة ضمن دور المجموعات في البطولة العربية 2023. ومن المتوقع أن تكون المباراة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف في المملكة العربية السعودية، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري. وتعتبر هذه المباراة الافتتاحية للفريق الأبيض في دور المجموعات، وستكون مواجهة ثقيلة لكنها مهمة لتحقيق النتائج الإيجابية والمضي قدمًا في البطولة.

ويأتي موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023، لتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تكون مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

يطمح فريق الزمالك في تحقيق بداية موفقة في دور المجموعات من بطولة الأندية العربية 2023، حيث يسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط الغالية منذ الدقائق الأولى في مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي. ويأتي ذلك نظرًا لأن نظام التأهل في الدور الأول من البطولة يتيح لأصحاب المركز الأول والثاني في كل مجموعة الصعود مباشرة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023. ولذلك، فإن مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري تأتي بأهمية بالغة للفريق الأبيض وجماهيره العريضة، ويطمح الفريق إلى تحقيق الفوز والمضي قدمًا في البطولة.

مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023

تشغل مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في بطولة الأندية العربية 2023، جمهور الفريق المصري والمتابعين للبطولة. وتم الإعلان عن القنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة، حيث حصلت القناة الرياضية السعودية SSC Sport على حقوق بث المباراة بشكل كامل، وذلك للمشتركين في خدماتها المشفرة فقط. ومن المحتمل أيضًا أن تنقل المباراة قناة الوطنية التونسية المفتوحة على النايل سات، لذا يمكن للراغبين في مشاهدة المباراة تنزيل تردد قناتي الوطنية التونسية المفتوحة وقناة الرياضية السعودية SSC Sport. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الترددات في الجدول المقدم فيما يلي.

تردد قناة الوطنية التونسية المفتوحة تردد قناة الرياضية السعودية SSC Sport القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10796 معدل الاستقطاب رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد المنستيري

جاء تشكيل الزمالك الذي يتوقع أن يخوض به، مباراة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية 2023، مكون من التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- حسام عبد المجيد- محمد عبد الغني- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف روقا- أحمد سيد زيزو- شيكابالا- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري | اضغط هنـــا

مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري | اضغط هنـــا

تشكيل الاتحاد المنستيري أمام الزمالك

ينتظر أن يكون تشكيل الاتحاد المنستيري، لمقابلة الزمالك في البطولة العربية 2023، مكون من التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: شهاب الصالحي- إيهاب خفشة- فرات السلطاني- هشام بكار.

خط الوسط: علاء الدريدي- فيصل المناعي- ياسين الوالي- مونقو بيني- محمد المدفعي.

خط الهجوم: بوبكر تراوري.