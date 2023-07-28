بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية،ستشهد الجماهير المصرية والعربية مباراة قوية في كرة القدم بين فريقي الزمالك والاتحاد المنستيري، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، في إطار الأسبوع الأول من المجموعة الثالثة بدور المجموعات في البطولة العربية للأندية الأبطال.

وتقدم شبكة الفجر لمتابعيها خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بث مباشر ومجاني، وذلك ابتداءً من صافرة البداية المقررة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أو السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي. وستتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بأداء صوتي للمعلق عبدالله الغامدي.

وتعد هذه المباراة فرصةً لعشاق كرة القدم لمتابعة أداء الفريقين ومنح فرصةً للفرق المشاركة في البطولة لتحقيق الانتصار والتأهل إلى المراحل الأخرى. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق للجماهير المصرية والعربية على حد سواء.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية

يواجه فريق الزمالك تحديًا كبيرًا في بطولة الأندية العربية بعد أن لم يظهر بالشكل المطلوب في الدوري المصري الموسم الماضي والفترة الأخيرة. ورغم انتهاء المسابقة قبل بدء البطولة العربية بأسابيع قليلة، إلا أن الفريق يعمل على تصحيح الأخطاء والظهور بصورة مميزة في البطولة.

وقد أنهى الفريق الأبيض استعداداته للمباراة المهمة بتركيز تام وبجهد عالي، ويأمل في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الكاملة. بالمقابل، يعمل فريق الاتحاد المنستيري على ترتيب صفوفه وجلب بعض الصفقات لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد، ويستعد بكل تركيز وحماس للمباراة والبطولة بشكل عام.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات بين الفريقين في إطار الأسبوع الأول من دور المجموعات في بطولة الأندية العربية، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار والظهور بأداء مميز في البطولة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية عن نقل جميع مباريات بطولة الأندية العربية، وتمنح هذه الخطوة المشاهدين فرصة متابعة جميع المباريات المثيرة في البطولة. وتمنح حقوق بث المباريات أيضًا لقنوات أخرى مثل الكأس القطرية وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية والقناة الفضائية العراقية الرياضية وقناة "أون تايم سبورت On Time Sport".

وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتوسيع دائرة المشاهدين وتمكينهم من متابعة المباريات بشكل سهل ومريح، وتضمن توفير فرصة للجماهير الرياضية لمتابعة أداء الفرق وتحليل الأداء الفردي للاعبين. ويأمل المشجعون في أن يتم تقديم بثٍ مباشرٍ عالي الجودة ومتعة مشاهدة لجميع المباريات في البطولة العربية للأندية.

لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بث مباشر (اضغط هنا) انتقل لصفحة البث

الجوائز المالية للبطولة العربية

تضم المرحلة النهائية من البطولة العربية 16 فريقا، من بينها 6 من أبطال الدوريات في مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر، إضافة إلى 4 فرق بدعوات مباشرة من الاتحاد العربي، و6 أندية من الأدوار التمهيدية.

وأعلن الاتحاد العربي، عن جوائز مالية كبيرة للبطولة تتخطى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت جائزة البطل في آخر نسخة 6 ملايين دولار.