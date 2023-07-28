بث مباشر مباراة النصر تويتر: الآن مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم بث مباشر يلا شوت

الآن مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم بث مباشر يلا شوت

الآن مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم بث مباشر يلا شوتتستعد جماهير كرة القدم لمتابعة قمة كروية سعودية بين النصر والشباب في دور مجموعات البطولة العربية 2023، حيث يسعى كل فريق لخطف الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى النصر بقيادة نجمه رونالدو لتحقيق الانتصار، بينما يحاول الشباب الاستفادة من ميزته كونه فريقًا قويًا في الدوري السعودي.

الآن مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم بث مباشر يلا شوت

يسعى فريق النصر ونجمه رونالدو بشدة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام فريق الشباب في قمة كروية كبيرة في دور مجموعات البطولة العربية 2023. ولكن يعد الشباب من الفرق الثقيلة التي وضعت قدمًا في المركز المتقدمة في الدوري السعودي، بعد أن احتل المركز الرابع في الموسم السابق من الدوري السعودي للمحترفين، وهذا يجعل المباراة أكثر إثارة وتحديًا بين الفريقين.

موعد مباراة النصر والشباب في البطولة العربية 2023

وعن موعد مباراة النصر والشباب في البطولة العربية 2023، تجري غدًا الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري في مدينة الطائف السعودية مباراة قوية تجمع بين فريقي النصر والشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية 2023. وستقام المباراة في ملعب استاد الملك فهد، الذي يعد واحدًا من أهم الملاعب في المملكة العربية السعودية، والذي يتسع لنحو 22 ألف متفرج. ويترقب عشاق كرة القدم في السعودية والعالم العربي هذه المباراة التي تعد من أبرز المباريات في الجولة الأولى من البطولة العربية 2023.

وتنطلق مباراة النصر ضد الشباب في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، اليمن، البحرين، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في البطولة العربية 2023

تعتبر القنوات الرياضية السعودية SSC المحطة الحصرية لنقل مباريات البطولة العربية 2023 في الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية، حيث حصلت على حق البث الحصري للبطولة. وتتوفر قنوات SSC على عدد من الترددات الفضائية المنتشرة على مختلف الأقمار الصناعية، ويمكن للمشاهدين الحصول على إشارة القنوات عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على الترددات التالية:

تردد قناة SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تشكيل النصر أمام الشباب

نستعرض معكم فيما يلي تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الشباب في البطولة العربية 2023.

حراسة المرمي: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبد الاله العمري - سلطان الغنام - جيسلان كونان - علي لاجامي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - خالد الغنام.

الهجوم: عبد الرحمن الغريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

Al Nassr vs Al Shabab



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رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

تشكيل الشباب أمام النصر

إليكم تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة النصر السعودي في البطولة العربية 2023.

حارس المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: متعب الحربي - ياجو سانتوس - حسان تمبكتي - فواز الصقور.

خط الوسط: جوستافو كويلار - رياض شراحيلي - هتان باهبري - إيفير بانيجا - عبد الله الجوعي.

الهجوم: أحمد عبده.

Al Nassr vs Al Shabab



وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة النصر تضم الشباب والزمالك، والاتحاد المنستيري، وسوف يخوض الزمالك أول مبارياته ضد الاتحاد المنستيري غدًا ف تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، وسوف تنقل قنوات أون تايم سبورت المفتوحة مباريات الزمالك في البطولة العربية 2023، من خلال التردد التالي: