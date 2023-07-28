بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة النصر والشباب في البطولة العربية.. يلا شوت

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة النصر والشباب في البطولة العربية.. يلا شوت، يترقب عشاق الرياضة في المنطقة العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية بحماس شديد المباراة الحاسمة التي ستجمع فريقي النصر والشباب في دور المجموعات من البطولة العربية 2023، وتعتبر هذه المواجهة من أهم المباريات الرياضية في المنطقة، حيث تجمع بين الفريقين الذين يتمتعان بجماهيرية كبيرة وقوة فنية عالية في الملاعب، ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة منافسة قوية بين الفريقين، وتعد فرصة للجماهير لمشاهدة أداء الفرق وتحليله، وتعزيز حبهم للرياضة والانتماء لفريقهم المفضل.

موعد مباراة النصر والشباب في البطولة العربية

ستشهد مدينة الطائف السعودية اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري مباراة كروية مثيرة تجمع بين فريقي النصر والشباب في إطار الجولة الأولى من البطولة العربية 2023، وستقام المباراة على أرضية ملعب استاد الملك فهد، الذي يعد أحد أهم الملاعب في المملكة العربية السعودية، ويتسع لنحو 22 ألف متفرج، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة التي تعد بمثابة اختبار حقيقي لأدائهما في البطولة، وتضمن للمتابعين منافسة قوية وإثارة ممتعة على أرض الملعب.

وتنطلق مباراة النصر ضد الشباب في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في البطولة العربية

لن يفوت عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية فرصة مشاهدة المباراة الحاسمة بين النصر والشباب في البطولة العربية 2023، حيث تنقل القنوات الرياضية السعودية SSC المباراة بشكل حصري. وتعتبر هذه القنوات المحطة الأولى لمتابعة كل مباريات البطولة، وتتوفر على عدد من الترددات الفضائية المنتشرة على مختلف الأقمار الصناعية، ويمكن للمشاهدين الحصول على إشارة القنوات عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على الترددات التالية:

تردد قناة SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

أعلن نادي الشباب السعودي، الذي يتنافس في البطولة العربية 2023، عن تعاقده مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة القادمة، ويعد كايزر من المدربين المخضرمين في عالم كرة القدم، حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط، وكان آخرها تدريب نادي الجزيرة الإماراتي لمدة 4 سنوات، ومن المتوقع أن يساعد تعاقد الشباب مع كايزر في تحقيق نتائج إيجابية في البطولة العربية، وتحسين مستوى الفريق على المستوى المحلي والدولي.

مشاهدة مباراة النصر والشباب في البطولة العربية

تولى المدرب الهولندي مارسيل كايزر مهمة تدريب نادي الشباب السعودي في البطولة العربية 2023، بعد أن قاد فريق الجزيرة الإماراتي خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وحقق معه لقبي السوبر والدوري الإماراتي. ويتمتع كايزر بخبرة واسعة في عالم كرة القدم، إذ لعب في صفوف أياكس أمستردام وعمل مدربًا للفريق في عام 2017، كما درب العديد من الأندية الهولندية والعربية.

وأعلن نادي الشباب في بيان رسمي عن تعاقده مع كايزر وطاقمه الفني لتدريب الفريق لمدة موسم واحد، وأشار النادي إلى أن المدرب الهولندي سيصل إلى مدينة الطائف مساء اليوم، استعدادًا لبدء تدريبات الفريق. ويتطلع الشباب إلى استغلال خبرة كايزر ومهاراته التدريبية لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العربية، والصعود إلى الأدوار النهائية منها.

مسيرة مارسيل كايزر

مشاهدة مباراة النصر والشباب في البطولة العربية.. يلا شوت

يتمتع المدرب الهولندي مارسيل كايزر بخبرة واسعة في عالم كرة القدم، حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط. وسبق لكايزر تدريب فريق أياكس أمستردام خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2017، كما قاد فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي في الفترة من نوفمبر 2018 حتى سبتمبر 2019.

وتعد المنطقة العربية وجهة مألوفة لكايزر، إذ قاد فريق الجزيرة الإماراتي في ولايتين، الأولى من يونيو حتى نوفمبر 2018، والثانية من أكتوبر 2019 حتى يونيو 2023، وحقق معه العديد من الألقاب والانجازات، بما في ذلك لقبي السوبر والدوري الإماراتي.

ويتطلع نادي الشباب السعودي إلى استغلال خبرة كايزر ومهاراته التدريبية في البطولة العربية 2023، وتحقيق نتائج إيجابية في المنافسة وتعزيز مكانة الفريق على المستوى المحلي والدولي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

صفقة جديدة للشباب السعودي

يسعى نادي الشباب السعودي إلى تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، وقد أبدى اهتمامًا بضم الظهير الأيسر لفريق روما الإيطالي، ليوناردو سبينازولا، وقدم عرضًا رسميًا للنادي الإيطالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

ووفقًا لصحيفة "الميساجيرو" الإيطالية، فإن نادي الشباب قدم عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو لضم اللاعب، بالإضافة إلى عرض للاعب بقيمة 6 ملايين يورو كراتب سنوي.

ويعد سبينازولا أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب إيطاليا الذي توج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2020، وينتهي عقده مع روما في صيف 2024.

وفي سياق آخر، أعلن الشباب عن تعاقده مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، الذي انضم إليه قادمًا من نادي الهلال، ووقع اللاعب على عقد لمدة 3 سنوات دون الكشف التفاصيل المالية للصفقة.