يلا شوت تويتر مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 23-5-2023

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 23-5-2023 مواجهة العالمي ضد الليث | يلا شوت ، يخوض المدرب لويس كاسترو مباراة النصر الأولى في البطولة العربية بجميع القوى الضاربة، وعلى رأس تشكيلته في ديربي الرياض ضد الشباب منتظر أن يتواجد النجم كريستيانو رونالدو.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 23-5-2023 مواجهة العالمي ضد الليث | يلا شوت،تجذب مباراة النصر والشباب في بطولة الأندية العربية لكرة القدم الأنظار مساء اليوم، حيث ستقام في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية. ستُبَث المباراة مباشرة وهي تُعتبر لقمة مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في هذه البطولة العربية.

تُعد هذه المباراة الأولى لفريقي النصر والشباب على الصعيد الدولي بعد اللقاءات المحلية النارية التي حفلت بالإثارة والندية، حيث كانت آخرها في مايو الماضي، وانتهت بفوز الفريق الأصفر بنتيجة "3-2" ضمن الدور الثاني من دوري روشن السعودي.

تشهد هذه المواجهة العربية إثارة كبيرة وترقبًا من قِبَل عشاق كرة القدم، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، وقد تقدم الفرصة للفريقين لتحقيق النتيجة المرغوبة في بداية مشوارهما في البطولة العربية.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم 23-5-2023 مواجهة العالمي ضد الليث | يلا شوت

يلا شوت تويتر مشاهدة مباراة النصر والشباب

يلا شوت تويتر مشاهدة مباراة النصر والشباب

استعد الفريقان للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة القدم من خلال معسكرات خارجية في أوروبا، حيث انطلق النصر إلى البرتغال وخاض 4 مباريات ودية تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو. فاز النصر في مباراتين على الفريقين البرتغاليين الفريكا وفارينس بنتيجة 2-0 و5-1 على التوالي، لكنه خسر مباراتين أمام سيلتا فيجو الإسباني بنتيجة 0-5 وبنفيكا البرتغالي بنتيجة 1-4. كما تعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي 0-0 وإنتر ميلان الإيطالي 1-1 أثناء جولته في اليابان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

وفي نفس السياق، انتظم الشباب في معسكر خارجي بالنمسا وخاض 3 مباريات ودية، حيث تعادل مع يابلونك التشيكي 1-1، وفاز على السد القطري 3-1، وفاز أيضًا على ديبريتسيني المجري 1-0.

مشاهدة مباراة النصر والشباب كورة لايف

في إشارة إلى الفريقين المشاركين في بطولة الأندية العربية لكرة القدم، تبدو استراتيجيتيهما في التعاقد مع المدربين وتدعيم صفوفهما مختلفة. بينما حسم النصر ملف التدريب مبكرًا بالتعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، فضل الشباب الانتظار حتى اليوم الأول من البطولة ليُعلِن عن التعاقد مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر بعد أن تولى المدرب الأرجنتيني خوان براون تدريب الفريق بشكل مؤقت خلال فترة التحضيرات.

وفيما يخص تعزيز صفوف الفرق، قام النصر بتدعيم فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بضم اللاعبين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس ليكونوا جزءًا من الفريق بجانب نجوم آخرين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

من ناحية أخرى، لم يبرم الشباب سوى صفقة واحدة حتى الآن، حيث تعاقد مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار الذي جاء قادمًا من الهلال.

النصر والشباب بث مباشر

تظهر هذه الصفقات الأخيرة استعداد الفريقين للمشاركة في البطولة، ومحاولتهما تعزيز قوام الفريق باللاعبين المميزين للتنافس بقوة وتحقيق النجاح في المنافسات القادمة.