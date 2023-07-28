مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الملك سلمان للأندية

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الملك سلمان للأندية بدون تقطيع ، بث مباشر مباراة النصر والشباب في البطولة العربية للأندية اليوم الجمعة 28 من شهر يوليو الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، في بطولة «كأس الملك سلمان 2023» والمقام في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 27 من شهر يوليو الجاري وحتى الثاني عشر من شهر أغسطس المقبل.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الملك سلمان للأندية، يستعد عشاق كرة القدم في السعودية لمشاهدة ديربي مدينة الرياض الشهير في الحوية، حيث يلتقي فريقا الشباب والنصر في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الأندية العربية 2023.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الحاسمة. ومن المثير أيضًا أن يشارك فريق النصر في هذه المباراة بالفريق الرديف، نظرًا لوجود الفريق الأول حاليًا في اليابان استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر يلا شوت اليوم

وسيكون هذا اللقاء فرصة للجماهير لمشاهدة أحد أشهر الديربيات في المملكة، ولمعرفة ما إذا كان الشباب أو النصر سيتمكن من الخروج بالفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة الهامة.

يتطلع فريق الشباب السعودي إلى بداية مثالية في الموسم الجديد، خاصةً بعد إعلانهم التعاقد مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر. ويأمل الفريق في تحقيق النجاحات والمنافسة على لقب كأس الملك سلمان في الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يعمل كايزر على تجديد الفريق وتحسين أدائه، وتطوير اللاعبين وتحسين نتائج الفريق في المباريات القادمة. ويسعى الشباب إلى بداية مثالية في الموسم الجديد، والتألق في بطولة كأس الملك سلمان وتحقيق اللقب المرموق.

وسيكون للجماهير دورًا هامًا في دعم الفريق وتحفيزه على تحقيق الفوز والنجاحات في المباريات المقبلة. ويترقب الجميع بشغف بداية الموسم الجديد وما سيحمله من إثارة وندية في المنافسة على الألقاب.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في البطولة العربية "كأس الملك سلمان" 2023؟

مباريات البطولة العربية للأندية 2023 تُنقل فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة النصر والشباب عبر شاشة قناتي SSC1 HD وSSC EXTRA 2.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في البطولة العربية "كأس الملك سلمان" 2023؟

قنوات SSC موجودة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وبدر سات.

تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

من معلق مباراة النصر والشباب في البطولة العربية "كأس الملك سلمان" 2023؟

أكدت شبكة الشاشات السعودية (SSC) أنه يمكن للمشاهدين متابعة مباراة النصر والشباب في بطولة الأندية العربية 2023 بصوت 2 من المعلقين المميزين.

ويتضمن الاختيار الأول المعلق الشهير عبد الله الحربي، الذي يتميز بأسلوبه الرائع في البث الرياضي ومعرفته الواسعة بكرة القدم، ويتميز الاختيار الثاني بالمعلق سعد يحيى، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال التحليل الرياضي وإضفاء الحماس على المباريات.

مباراة النصر والشباب

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والشباب في البطولة العربية "كأس الملك سلمان" 2023؟

يبدو أنه لا يوجد وسيلة مجانية لمتابعة البث المباشر لمباراة النصر والشباب عبر الإنترنت، حيث يتطلب ذلك الاشتراك في خدمة شاهد VIP المدفوعة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

وتوفر خدمة شاهد VIP للمشتركين إمكانية متابعة أي من مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، بما في ذلك مباراة النصر والشباب، وتتيح الخدمة للمشتركين مشاهدة البث المباشر للمباراة بجودة عالية ودون تقطعات، مما يجعل تجربة مشاهدتها أكثر إثارة وتشويقًا.

متى موعد مباراة النصر والشباب في البطولة العربية "كأس الملك سلمان" 2023؟

تقام مباراة النصر والشباب مساء الجمعة 28 يوليو/ تموز 2023 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.