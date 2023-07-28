بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة يلا شوت

الآن مشاهدة مباراة الدون "RONALDO 7" تويتر.. كورة لايف بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة يلا شوت ، وتقدم الفجر خدمة بث مباشر لمباراة النصر والشباب في البطولة العربية للأندية اليوم الجمعة 28 من شهر يوليو الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، في بطولة «كأس الملك سلمان 2023» والمقام في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 27 من شهر يوليو الجاري وحتى الثاني عشر من شهر أغسطس المقبل.

مشاهدة مباراة الدون "RONALDO 7" تويتر.. بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة يلا شوت،تُنقل مباراة النصر والشباب اليوم عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الحاصلة على حقوق بث البطولة بشكل حصري، بالإضافة إلى موقع شاهد. وقد تم تعيين عبد الله الحربي وسعد يحيى ليكونا معلقين على المباراة.

تُقام المباراة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ويُذاع بث مباشر مشاهدة المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة الأندية العربية.

تُعد هذه المباراة من المواجهات الكبيرة بين عملاقين آسيويين لكرة القدم، حيث يتقابل الشباب مع النصر الذي يقوده كريستيانو رونالدو في مباراة هامة على استاد الملك فهد يوم الجمعة.

بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة يلا شوت

وقد احتل الشباب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي وكان له أداء مؤثر إلى حد ما خلال العام الماضي. وفي المقابل، حقق النصر المركز الثاني في الترتيب ولم يكن في أفضل حالاته في الأشهر الأخيرة.

تشهد المباراة منافسة قوية وتحتاج الفرق للعمل الجاد لتحقيق نتائج إيجابية. يُفوق الشباب النصر في مواجهات سابقة حيث حققوا 11 انتصارًا في 32 مباراة لعبت بين الفريقين، مقابل 10 انتصارات للنصر.

تشكيل فريقي النصر والشباب المتوقع اليوم

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الشباب تشكيلة الشباب المتوقعة ضد النصر حراسة المرمي: نواف العقيدي. الدفاع: عبد الاله العمري – سلطان الغنام – جيسلان كونان – علي لاجامي. خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – خالد الغنام. الهجوم: عبد الرحمن الغريب – أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو. حراسة المرمى: كيم سيونج جيو. الدفاع: متعب الحربي – ياجو سانتوس – حسان تمبكتي – فواز الصقور. خط الوسط: جوستافو كويلار – رياض شراحيلي – هتان باهبري – إيفير بانيجا – عبد الله الجوعي. الهجوم: أحمد عبده.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في البطولة العربية 2023 على القمر الصناعي عرب سات فقط، وذلك من خلال الترددات التالية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة SSC 1 HD وSSC 5 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

مشاهدة مباراة الدون "RONALDO 7" تويتر

بعد سلسلة من ثماني مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، عانى النصر في آخر أربع مباريات في جولته التمهيدية ولم يحقق الفوز. هذا أثار حالة من القلق بين جماهير الفريق، خاصة بعد استقبال شباكه ما مجموعه 10 أهداف في تلك المباريات الودية الأخيرة.

مشاهدة مباراة الدون "RONALDO 7" تويتر

كريستيانو رونالدو، الأسطورة البرتغالية، سجل إجمالي 14 هدفًا في 16 مباراة مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين. لكن أندرسون تاليسكا كان الأكثر غزارة في التهديف في المسابقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | اضغط هنـــا

في المقابل، عانى الشباب من نهاية سيئة لموسم الدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر أربع مباريات من أصل خمس في الجولات الأخيرة للبطولة الماضية.

النصر خسر في جولته التمهيدية أمام بنفيكا وسيلتا فيجو، لكنه عاد وتألق أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

مع ذلك، لم يترك كريستيانو رونالدو بصمته بعد في جولة الفريق التمهيدية وسيتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه المباراة.

الشباب يمكن أن يوجه لكمة في مباراة اليوم ضد النصر، لكن الفريق لم يكن في أفضل حالاته في الأسابيع الأخيرة.