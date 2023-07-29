عاجل | نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بوابة الفجر بالاسم ورقم الجلوس.. ونسبة نجاح الطلاب لهذا العام

شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع بوابة الفجر، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية الدور الأول يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023. ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان نتائج الثانوية العامة، وتتفاعل الأخبار المتعلقة بموعد الإعلان وخطوات الاستعلام بشكل كبير على المنصات الإعلامية والمواقع الإلكترونية. ونحن على استعداد لتزويد الجمهور بكل الأخبار الصحيحة المتعلقة بإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بوابة الفجر

تفصلنا الآن 48 ساعة كحد أقصى عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع بوابة الفجر، وفقًا للمصادر المطلعة من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية. وبمجرد إعتماد النتيجة وإعلانها، سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة للاستعلام عن النتيجة. وتهدف الوزارة إلى تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب الامتحانية قد انتهت بنجاح، حيث قامت جميع الكنترولات بالتحقق والمراجعة الدقيقة للدرجات. وفي الوقت الحالي، تم إعداد كشوفات بأسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2023 وتم تقديمها إلى مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للمصادقة عليها وإعلان النتيجة الرسمية. ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج في غضون الـ 48 ساعة القادمة على الأكثر، ومن الممكن أن يتم الإعلان عن النتائج رسميًا يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2023

تترقب الجماهير الآن الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع بوابة الفجر، ويسعى الجميع لمعرفة نسبة النجاح للطلاب في الأقسام، والتي لم تتم الإعلان عنها بعد، ومع ذلك، أشارت مصادر موثوقة من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن نسبة النجاح لهذا العام قد تتراوح بين 75% إلى 78.5%. وقام الوزير بتحديد نسب نجاح الطلاب في جميع المواد، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

المادة نسبة النجاح نسبة الحاصلين على أكثر من 90% اللغة العربية 90 % 1.5 % الكيمياء 88.9 % 2.9 % الفيزياء 91 % 2.9 % اللغة الثانية 91 % 20 % الجغرافيا 91.6 % 1.9 % التاريخ 90.2 % 0.1 % اللغة الأجنبية الأولى 91.3 % 7.1 % علم النفس 93.9 % 0.1 % الجيولوجيا 91.1 % 5.2 % الرياضيات التطبيقية 88.5 % 8.7 % الفلسفة 91.9 % نسبة الحاصلين على 95% فأكثر بلغت 0.5%

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