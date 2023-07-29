رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على بوابة الفجر| 3 ثانوي عام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على بوابة الفجر| 3 ثانوي عام

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بوابة الفجر

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على بوابة الفجر،  ينتظر الجميع بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، ولكن يسرّ موقع بوابة الفجر الإعلان عن توافر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، حيث يمكن للطلاب الآن الدخول إلى الموقع وتسجيل البيانات الخاصة بهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، وبمجرد إعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم، سيكون بإمكان الجميع الحصول عليها بشكل سريع وسهل عبر الموقع، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية الاطلاع على النتائج وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات.

تم عقد اجتماع ثلاثي عاجل في مركز التصحيح الإلكتروني الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة 2023، قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، وحضر هذا الاجتماع كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تتعلق بعملية التصحيح والتقييم وضمان انتظام العملية بشكل سليم ودقيق، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على ضمان أعلى مستويات الجودة والشفافية في عملية إعداد وإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.

تضمن اجتماع الثلاثي العاجل الذي عُقد في مركز التصحيح الإلكتروني الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة 2023 مناقشة الاستعدادات الخاصة بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، وتحديد موعد صدور النتيجة وموعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023.

 وسيصدر بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت لاحق للكشف موعد صدور نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، وذلك لوقف حالة الجدل والمواعيد المتضاربة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير أسرع وأدق المعلومات للطلاب وأولياء الأمور حول موعد صدور نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، وتأمين توفر البيانات بشكل شفاف وموثوق به.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

  • الفلسفة والمنطق: 91.9%
  • الرياضيات البحتة: 89.7%
  • الأحياء: 90.6%
  • اللغة الأجنبية الأولى: 91.3%
  • الجيولوجيا:91.1 %
  • الرياضيات التطبيقية: 88.5 %
  • علم النفس والاجتماع: 93.9 %
  • الكيمياء: 88.9%
  • التاريخ  : 90.2%
  • الجغرافيا: 91.6%
  • الفيزياء: 91%
  • اللغة العربية: تجاوزت 90%
  • اللغة الأجنبية الثانية: تجاوزت 91%

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على موقع بوابة الفجر

سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القادمة، وستتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 المتاح على موقع بوابة الفجر الآن، ويدعو الوزير رضا حجازي جميع طلاب الثانوية العامة 2023 إلى الاسراع بالدخول على الموقع وتسجيل البيانات اللازمة للحصول على النتيجة قبل أي حد.

وسيقوم موقع وزارة التربية والتعليم بتفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي، وذلك ليتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة من خلاله مباشرةً، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير أسرع وأدق المعلومات للطلاب وأولياء الأمور حول نتيجة الثانوية العامة 2023، وتأمين توفر البيانات بشكل شفاف وموثوق به.

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تنتظر جميع الطلاب في مصر بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، وذلك بعد انتهاء فترة الامتحانات وبدء عملية التصحيح والتقييم. وتأتي هذه الفترة بأهميتها الكبيرة للطلاب الذين ينتظرون نتائجهم بفارغ الصبر، حيث تحدد نتيجة الثانوية العامة مسارات حياتهم المستقبلية وخططهم الدراسية.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توفير أسرع وأدق المعلومات للطلاب وأولياء الأمور حول نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، وتأمين توفر البيانات بشكل شفاف وموثوق به. وفي هذا الصدد، يعلن موقع بوابة الفجر عن توافر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، حيث يمكن للطلاب الآن الدخول إلى الموقع وتسجيل البيانات الخاصة بهم للحصول على النتيجة في جميع المحافظات.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات في الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء عملية التصحيح والتقييم وتدقيق النتائج. ويجري التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومراكز التصحيح الإلكتروني لضمان أعلى مستويات الجودة والشفافية في عملية إعداد وإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير كل ما يلزم للطلاب وأولياء الأمور لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج وتوفير الوقت والجهد لهم.

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