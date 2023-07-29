استخرج نتيجتك.. الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الفجر

استخرج نتيجتك.. الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. تترقب الجماهير بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد مسار حياة الطلاب المستقبلي وخططهم الدراسية.

ومن جهتها، حصلت بوابة "الفجر" على نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن المتوقع أن يتم إعلانها فور اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم. ويسعى الجميع إلى الحصول على تلك النتيجة المنتظرة، لمعرفة نتائجهم النهائية واتخاذ القرارات المناسبة بناءً عليها.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات قريبًا، بعد انتهاء عملية التصحيح والتقييم، وتدقيق النتائج، ومراجعتها بعناية لضمان الدقة والشفافية في العملية، وتسعى وزارة التربية والتعليم لتوفير كل ما يلزم للطلاب وأولياء الأمور لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج وتوفير الوقت والجهد لهم.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في نتائجهم النهائية للثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، وتؤكد على أهمية تقديم الدعم اللازم للطلاب في هذه الفترة الحاسمة من حياتهم الدراسية.

ستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وذلك لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج للطلاب وأولياء الأمور. ويمكن الحصول على النتيجة عبر زيارة الرابط الإلكتروني التالي: (من هنا). وتسعى بوابة "الفجر" إلى توفير كل ما يلزم للطلاب وأولياء الأمور لتسهيل عملية البحث عن النتائج وتوفير الوقت والجهد لهم، وذلك في إطار حرصها على دعم التعليم والتعلم في مصر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالمحافظات

يسر وزارة التربية والتعليم أن تعلن عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023. وستقوم الوزارة بنشر النتيجة وقائمة أسماء أوائل الثانوية العامة والصف الثالث الثانوي عبر الرابط المخصص لذلك، والذي يمكن الوصول إليه من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير أسرع وأدق المعلومات للطلاب وأولياء الأمور حول نتيجة الثانوية العامة، وتأمين توفر البيانات بشكل شفاف وموثوق به. وتتمنى الوزارة كل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في نتائجهم النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي 2023.

نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023

جاءت نسبة لنجاح في امتحانات الثانوية العامة للعام 2023، وفقًا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على النحو التالي:

ـ مادة الكيمياء: وصلت نسبة النجاح بمادة الكيمياء إلى 88.9%، وإجمالي نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية هي 2.4% من إجمالي عدد الطلاب.

ـ مادة التاريخ: بلغت نسبة النجاح بالتاريخ 90.2%، وإجمالي نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب.

ـ مادة الجغرافيا: أما مادة الجغرافيا وصلت إلى نسبة النجاح بها إلى 91.6%، ونسبة الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية هي 1.9% من إجمالي عدد الطلاب.

ـ مادة الفيزياء: وجاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بـ 91%، والحاصلين على درجة بنسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب.

ـ مادة اللغة العربية: تجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام 90٪، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

ـ مادة اللغة الثانية: سجلت نسبة النجاح في اللغة الثانية نسبة 91% فأكثر، ونسبة الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.

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