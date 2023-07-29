أسعار الدولار اليوم السبت.. هل اقترب التعويم الجديد؟

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 29 يوليو 2023، موصلا استقراره، للشهر الخامس على التوالي، إلا أن ثمة توقعات باقتراب حدوث تعويم جديد خاصة وان البنوك رفع ت الفائدة على الشهادات الدولاارية إلى مستويات قياسية كما قدمت فائدة 27% على الجنيه لحملة الدولار.

أسعار الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023:

سعر الدولار اليوم، تحرص جريدة الفجر على تقديم خدمة لقرائها بنشر سعر الدولار اليوم السبت في ماكينات الصراف الآلي فجاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي..

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.8414 جنيه للشراء ونحو 30.9586 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

سجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك MIDBANK اليوم 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 30.85 جنيه و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

مورغان استانلي يتوقع تخفيض اخر في الجنيه:

وتوقع بنك مورغان استانلي، أن تقوم الحكومة المصرية من خلال البنك المركزي باجراء خفض جديد في قيمة العملة المحلية بداية من أكتوبر أو سبتمبر مع إجراء المراجعة الثانية من برنامج الصندوق خلال تلك الفترة.

جاء هذا في الوقت الذي اعلنت فيه مصر حصولها على قرض جديد من صندوق النقد العربي بقيمة 616 مليون دولار مما سيدعم الايرادات الدولارية للبلاد في هذا التوقيت، وقال البيان الصادر عن الصندوق" إن صندوق النقد العربي ابرم اتفاقية لتقديم قرض جديد لمصر، بنحو 616 مليون دولار، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يعزز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.

استبعاد تعويم جنيه

ولكن استبعد فخري الفقي رئي لجنة الخططة والموازنة حدوث انخفاضات حادة اخري في قيمة الجنيه في ظل تحسن ايرادات البلاد الدولارية من العملة الصعبة خاصة من قطاع السياحة وقناة السويس، مؤكد ان تلك الايرادات تلبي احتياجات مصر الدولارية لاستيراد السلع الاساسية دون الاقتراض من الخارج.

كما اظهر تقرير البنك الدولي تراجع حجم الالتزمت من سداد فوائد ديون على مصر خلال العالم المالي القادم، حيث إن النسبة الاقل من 15 مليار دولار ديون مستحقة السداد بينما النسبة الاكبر ودائع من دول الخليج يتم تجديدة باستمرار.