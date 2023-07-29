رسميًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة «الفجر» موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2023

رسميًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة «الفجر» موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2023، يسر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة وإعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.

وأكدت مصادر داخلية بالوزارة أن النتيجة جاهزة للإعلان وفي انتظار تحديد موعد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لاعتمادها رسميًا، وهو الأمر الذي يتوقع أن يتم في أي لحظة. وبهذا يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة ومعرفة نتائجهم وتحديد مصيرهم الأكاديمي المقبل.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وفقًا لمصادر داخلية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هناك عدة سيناريوهات مطروحة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، بينها اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل في المؤتمر المقرر عقده في اليوم التالي. كما هناك سيناريو يقضي بالاعتماد في نفس يوم الإعلان، قبل المؤتمر، ومهاتفة أوائل الجمهورية، كما يوجد اتجاه للاعتماد قبل الإعلان بـ24 ساعة ومهاتفة أوائل الثانوية لتهنئتهم. ولم يحسم وزير التعليم الدكتور رضا حجازي الأمر بأي من هذه السيناريوهات حتى الآن، وذلك حتى اللحظة الأخيرة، وسيتم الإعلان عن موعد الاعتماد وأي تفاصيل أخرى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال الإعلان الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

يتوقع أن يتسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال الساعات القليلة القادمة، قائمة الأوائل بشكل نهائي من الكنترول الرئيسي، وفقًا لمصادر داخلية. ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تحديد موعد الاعتماد وتفاصيل المؤتمر الصحفي الذي سيتم إعلان النتيجة فيه. ومن المرجح أن يقوم الدكتور رضا حجازي بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وموعد الاعتماد، وتفاصيل انعقاد المؤتمر خلال الساعات القادمة، بعد تسلمه ملف الأوائل بشكل نهائي.

وأفادت مصادر داخلية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 انتهت من جميع مراحل التجهيز والتصحيح، وأصبحت جاهزة للإعلان. كما تم إعداد قائمة أوائل الجمهورية الذين تخطوا أكثر من 30 طالبا وطالبة. ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في الساعات القليلة المقبلة، بعد تحديد موعد الاعتماد وتفاصيل المؤتمر الصحفي الذي سيتم إعلان النتيجة فيه. ومن المتوقع أن يشمل الإعلان عن النتيجة أيضًا تفاصيل قائمة الأوائل ومن يحتل المراكز الأولى في الجمهورية.

ويرجح مصادر داخلية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في حال تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن النتيجة يوم الأحد المقبل أو يوم الاثنين على أقصى تقدير. وأكدت المصادر أن النتيجة مبشرة ومطمئنة، وأن نسب النجاح ارتفعت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، وأن الفارق بينهما ليس كبيرًا، حيث تتراوح بين 77% و80%، وهو ما يشكل نسبة نجاح جيدة. ومن المتوقع أن تثير نتائج الثانوية العامة 2023 اهتمام الجميع، ويترقبونها بفارغ الصبر خلال الـ48 ساعة المقبلة.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023:-

اللغة العربية 90 % والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5%.

اللغة الأجنبية الأولى 91.3% حصل على درجة 95% فأكثر نسبة 7.1%.

اللغة الثانية 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%.

مادة التاريخ بلغت 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1%.

امتحان الجغرافيا 91.6% وحصل على أكثر من 95% نسبة 1.9%.

مادة الفيزياء 91% وحصل على 95% فأكثر نسبة 2.9%.

مادة الكيمياء 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%.

مادة الجيولوجيا 91.1% الحاصلين على درجة 95% فأكثر 5.2%.

مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 8.7٪؜.

مادة علم النفس والاجتماع 93.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.1%.

مادة الفلسفة والمنطق 91.9 % والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.5%.

مادة الرياضيات البحتة 89.7 % والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 5.8%.

مادة الأحياء 90.6 % والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.3%.

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