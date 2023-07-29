ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الفجر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الفجر، يستعد السيد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة، وذلك بعد إجراء جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة النتائج والتأكد من عدم وجود أي خطأ.

ومن أجل تشجيع وتحفيز الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2023، سيقوم السيد الوزير بإجراء اتصالات هاتفية خلال الساعات القليلة القادمة، لتهنئتهم بالتفوق وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية والجامعية بنفس الحماس والاجتهاد الذي أظهروه في الثانوية العامة.

وتأتي هذه الجهود الحثيثة من الوزير وفريق العمل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار سعيهم المتواصل لتشجيع الطلاب على الاجتهاد والتفوق في مسيرتهم الأكاديمية، وتطوير نظام التعليم في مصر والارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بطموحات المجتمع المصري.

أعلن موقع "بوابة الفجر" أنّ قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تضم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من محافظات مختلفة في مصر، وذلك في جميع الشعب الدراسية العلمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، ومعظمهم من المدارس الحكومية الرسمية.

وتشمل قائمة الأوائل أيضًا طلابًا من مدارس المكفوفين ومدارس الدمج ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، أنه لم يتم حصول أي طالب أو طالبة على مجموع 100% أو أكثر في نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث زالت المجاميع الفلكية التي انتشرت في بعض السنوات الماضية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتشجيع الطلاب على الاجتهاد والتفوق في مسيرتهم الأكاديمية بشكل صحيح وموضوعي.

تكريم أوائل الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنظيم حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة 2023، وذلك في موعد يتم تحديده رسميًا بعد إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023. يأتي هذا الحفل في إطار جهود الوزارة لتكريم الطلاب المتفوقين والمحفزين على الاجتهاد والتفوق الأكاديمي.

وبمناسبة هذا الإنجاز الكبير، سيتم منح أوائل الثانوية العامة 2023 (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) الاعفاء من قواعد التوزيع الجغرافي والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، ضمن قواعد تنسيق الجامعات، كنوع من التكريم لهم على تفوقهم الدراسي وجهودهم الجادة.

تأمل الوزارة أن يكون هذا التكريم حافزًا للطلاب الآخرين، وتحفيزًا لهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية، وتطوير مسيرتهم الدراسية والمهنية في المستقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع بوابة الفجر

تم الإعلان الآن عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع بوابة الفجر الإخباري، والذي يمكن الدخول عليه من خلال الرابط، وبهذه المناسبة، يدعو موقع بوابة الفجر الجميع، خاصة طلاب الثانوية العامة 2023، إلى الإسراع في الدخول على الرابط المذكور وتسجيل البيانات الخاصة بهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع "قبل أي شخص آخر"، ويأمل الموقع أن يكون هذا الخبر سارًا لجميع الطلاب وأن يحققوا النجاح والتفوق في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

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