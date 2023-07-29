منتخب مصر للاسكواش يحقق إنجاز جديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق منتخب مصر لناشئات الاسكواش انجازا جديدا واحتفظت اللاعبات بلقب  بطولة العالم للفرق التى أقيمت فى ملبورن الأسترالية، بعد الفوز فى المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0
وهنآ عاصم خليفة رئيس الاتحاد البعثة المصرية علي هذا الانجاز الكبير والحرص علي رفع علم مصر في المحافل الدولية واشاد خليفة بحجم المجهود الكبير الذي بذله كل افراد البعثة علي مدار المنافسات والتي أكدت عن التفوق الكبير للفريق المصري خاصة من أصعب الظروف ونجح المجلس في التغلب عليها

وجاءت نتائج المباراة كالتالي: 

فوز زينة زين على سيفيترا  كومار بنتيجة 3-1 خلال 27 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-، 11-5، 2-11، 11-0.

فوز أمينة عرفي على أيرا أزمان بتتيجة 3-0 في 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7، 11-8، 11-2.

وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات تحت رئاسة احمد حواس رئيس البعثة وأشرف حنفي المستشار الفني هن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد، تحت القيادة الفنية لأمنية عبد القوي وأشرف حنفي.

وكانت أمينة قد توجت ببطولة العالم بالمنافسات الفردية بعد الفوز على لاعبة ماليزيا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة لتحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

وحصدت مصر 5 ميداليات في المنافسات الفردية، حيث توجت أمينة عرفي باللقب والميدالية الذهبية، وحصد سلمان خليل الميدالية البرونزية، كما حصدت ملك خفاجي وفيروز أبو الخير ميداليتين برونزيتين بمنافسات السيدات، ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقًا للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 28 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و14 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام.

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