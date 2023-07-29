عاجل - "غدا أم الثلاثاء".. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا (بيان مهم من التعليم)

لينك حصري نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يعد أحد أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية في ظل انتظار اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وتزايدت عمليات بحث المصريين خاصة طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عن مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023؛ لمعرفة التوقيت الرسمي لاعتماد النتيجة وظهورها على مواقع وزارة التربية والتعليم والمواقع الإلكترونية المختلفة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ولمعرفة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، فضلًا عن موعد إعلان مؤتمر نتيجة الثانوية العامة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ذلك الأمر في بيان رسمي، ومن المتوقع أن يكون موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القادمة، بعد الانتهاء من عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتعلن بعدها بساعات قليلة نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة

وقالت تقارير إن موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون غدا الأحد، على أن تتاح النتيجة على المواقع الإلكترونية بداية من مساء الغد، مؤكدة أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الدراسي الماضي، وتتراوح بين 78 إلى 79%، موضحة أن ارتفاع نسب النجاح العامة فى المواد أدى لرفع النسبة العامة عن العام الماضي حيث وصلت العام الماضي إلى 75.4%.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. والموعد المتوقع لـ مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

وعن موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، فهناك أنباء غير رسمية، أنه سيكون 1 أغسطس 2023 وسيعقد في ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، خاصة أن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مراحل التسكين الأخيرة، قبل اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

"التعليم" تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

من جهته، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بداية شهر أغسطس المقبل، فضلًا عن أن نتيجة الثانوية العامة 2023 تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، مؤكدًا أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

"التعليم" توجه رسالة عاجلة لـ وسائل الإعلام

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

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