نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة 2023 وموعد الإعلان عن أسماء الأوائل

الآن حصريا نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات عبر بوابة الفجر (رابط حصري ومفعل)

خلال "48 ساعة" مفاجأة لطلاب الثانوية العامة 2023 وموعد الإعلان عن أسماء الأوائل، ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، فأصبحت النتيجة جاهزة للاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وتعلن النتيجة فور اعتمادها، ويتم الإعلان عن أسماء الأوائل، وذلك قبل ظهور النتيجة بيوم على الأقل، ويتم ذلك عن طريق مكالمة هاتفية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي لأوائل الثانوية العامة 2023، ليقوم بتهنئتهم على تفوقهم طوال العام الدراسي.

نتيجة الثانوية العامة 2023

خلال "48 ساعة".. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة 2023 وموعد الإعلان عن أسماء الأوائل

وبعد أن أصبحت نتيجة الثانوية عامة 2023 جاهزة للاعتماد، تم الانتهاء من إعداد قوائم بأسماء طلاب الثانوية العامة،2023 وتم التصريح من قبل مصادر خاصة ومسئولة داخل ديوان الوزارة، بأن قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 تضم أكثر من 30 طالب وطالبة من محافظات مختلفة وفى الشعب المختلفة من قسم علمي علوم وقسم علمى رياضة والقسم الأدبي، وأكد هذا المصدر سيطرة الإناث على هذه القائمة.

وأشار المصدر، إلى أنه لم يحصل أحد من طلاب الثانوية العامة 2023 على 100% فأكثر فى نتيجة الثانوية العامة 2023.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 عبر بوابة التعليم خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك باستثناء الطلاب التي تم اكتشافهم أثناء وقت الامتحان يقومون بمحاولة الغش، وسيتم منعهم من دخول الامتحان لمدة عامين.

اجراءات وزارة التربية والتعليم لمكافحة أعمال الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023

إجراءات وزارة التربية والتعليم لمكافحة أعمال الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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نتيجة الثانوية العامة 2023 تتصدر تريند جوجل

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