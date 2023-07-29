رابط نتيجة الثانوية العامة (علمي - أدبي) | اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (أسرع وأقوي رابط الآن) | بعد قليل

رابط نتيجة الثانوية العامة (علمي - أدبي) | اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (أسرع وأقوي رابط الآن) | بعد قليل، ينتظر طلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وسيتم نشر الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت. ومن المتوقع أن تظهر النتيجة على الموقع الرسمي في وقت محدد، ولم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي حتى الآن.

ومن المحتمل أن يتم نشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على مختلف مواقع الإنترنت ومحركات البحث، ولكن ينصح الطلاب بالتحقق من المصدر الرسمي لضمان صحة النتيجة وتجنب الوقوع في فخ الروابط الخاطئة. ويمكن للطلاب الاطلاع على موعد إعلان النتيجة الرسمي عن طريق متابعة إعلانات وزارة التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المختلفة.

ذكر مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أنه تم صباح اليوم تسليم نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة من قبل كنترولات التصحيح إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم. ومن المقرر أن يقوم الوزير بعرض النتيجة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لاعتمادها وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة لعام 2023.

وبمجرد إعلان النتيجة، سوف يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لذلك في الأيام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة بعد جهود شاقة من قبل الطلاب والمعلمين والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وتعكس التزامهم بتوفير أفضل الظروف لتحقيق النجاح في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023.

نتيجة الثانوية العامة

اخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وفقًا لمصدر في وزارة التربية والتعليم، سوف يجري الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة مساء اليوم، وسيتم دعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي المتوقع عقده غدًا لإعلان النتيجة. ومن المتوقع أن يتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم جلوس واسم الطالب عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مباشرة بعد انتهاء المؤتمر.

رابط نتيجة الثانوية العامة (علمي - أدبي) | اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (أسرع وأقوي رابط الآن) | بعد قليل

ويأتي هذا الإجراء لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج، وتجنب الاكتظاظ والازدحام في المدارس والمراكز الثقافية. ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن النتائج مصدر فخر واعتزاز للطلاب الناجحين وعائلاتهم، ويعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم وجميع العاملين في المجال التعليمي لتحقيق التعليم الأمثل في مصر.

رسميًا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، توجه مساء الجمعة إلى الكنترول الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة، للاطلاع على آخر استعدادات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023. وسيتم في الساعات القادمة عرض النتيجة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل إعلانها في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المصدر أنه سيتم عرض النتيجة النهائية للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع الحد الأدنى لتنسيق الجامعات في المرحلة الأولى للقبول. ويعكس هذا الإجراء التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير الظروف المناسبة للطلاب لمواصلة تعليمهم العالي، وتسهيل عملية التنسيق بين الجامعات والطلاب الناجحين في الثانوية العامة لعام 2023.

وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على توفير التعليم الأمثل في مصر، وتحقيق النجاح للطلاب في امتحانات الثانوية العامة، وتعزيز مكانة التعليم العالي في البلاد.

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم عن نتائج امتحان مادة الرياضيات البحتة، حيث تجاوزت نسبة النجاح في المادة 89%. وأشار الوزير إلى أنه حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة، وذلك بنسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لخوض امتحان المادة. كما أعلن الوزير أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق وصلت إلى 91.9%.

وتأتي هذه النتائج كخطوة مهمة في تقييم جودة التعليم في مصر، وتعكس المستوى العالي للتحضير والاستعداد الذي قام به الطلاب والمعلمون لخوض امتحانات الثانوية العامة لعام 2023. ويشكل تحقيق هذه النتائج نجاحًا كبيرًا للتعليم في مصر، ويعكس التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير وتحسين جودة التعليم في البلاد.

وزير التربية والتعليم كان في نهاية الأسبوع الماضي أعلن عن نسب النجاح مواد امتحانات الثانوية العامة بشعبها المختلفة علمي علوم وعلمي رياضة والأدبي على النحو التالي:

1- اللغة العربية، نسبة نجاحها 90% 2- اللغة الأحنبية الأولى، نسبة نجاحها 91 % 3- اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها 91% 4- الفيزياء، نسبة نجاحها 91% 5- الكيمياء، نسبة نجاحها 88% 6- الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88% 7- الجغرافيا، نسبة نجاحها 91% 8- التاريخ، نسبة نجاحه 90.2% 9- الجيولوجيا بلغت نسبة نجاحها 91% 10- علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ذكرت مصادر مطلعة أن وزير التعليم يتابع بشكل دقيق جميع تفاصيل النتيجة ويعمل على تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة لحظة بلحظة. كما أشارت المصادر إلى أن العاملين في وزارة التربية والتعليم يعملون حاليًا على إعداد قاعدة بيانات النتيجة الإلكترونية، تمهيدًا لإعلان النتيجة عبر الرابط الرسمي للوزارة بعد لحظات من اعتمادها من وزير التعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة (علمي - أدبي) | اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (أسرع وأقوي رابط الآن) | بعد قليل

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة التعليم والتعليم الفني على تسهيل عملية الاطلاع على النتائج، وتجنب الاكتظاظ والازدحام في المدارس والمراكز الثقافية. ويعكس هذا الإجراء التزام الوزارة بتوفير الظروف المناسبة للطلاب لمواصلة تعليمهم بعد الثانوية العامة، وتسهيل عملية التنسيق بين الجامعات والطلاب الناجحين في الثانوية العامة لعام 2023.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

أفادت مصادر مطلعة أن الكنترول الرئيسي الخاص بامتحانات الثانوية العامة قام بحصر أسماء أوائل الثانوية العامة في القسم العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي، وذلك لإعلانهم رسميًا بدرجاتهم وحضورهم في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم. وأكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام وصلت إلى 30 طالبًا وطالبة، ولم يحصل أي منهم على نسبة 100٪ في النتيجة الكلية.

رابط نتيجة الثانوية العامة (علمي - أدبي) | اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (أسرع وأقوي رابط الآن) | بعد قليل

وتأتي هذه النتائج بعد جهود مضنية قام بها الطلاب والمعلمون في جميع أنحاء مصر لتحقيق النجاح في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023. وتعكس هذه النتائج المستوى العالي للتحضير والاستعداد الذي تمتع به الطلاب والمعلمون، وتؤكد الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التعليم في البلاد.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

توزيع درجات مواد علمي علوم

مجموع درجات الثانوية العامة شعبة علمي علوم 410 درجات وتوزيعها على النحو التالي:

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، الفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة، والأحياء 60 درجة، والجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

توزيع درجات مواد علمي رياضة

مجموع درجات الثانوية لشعبة علمي رياضة 410 درجات أيضا وتوزيعها الآتي:

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة

و الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، والتفاضل والتكامل 30 درجة، وديناميكا 30 درجة واستاتيكا 30 درجة.

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية

مجموع درجات الثانوية شعبة الأدبي أيضا 410 درجات وتوزيعها التالي:

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والتاريخ 60 درجة، والفلسفة والمنطق 60 درجة، وعلم النفس والاجتماع 60 درجة.

الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم

تم إعلان نتيجة الثانوية العامة على ثلاث روابط، يتمكن الطالب الحصول على النتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس بالحطوات التالية

الخطوة الأولى: الدخول على أحد الروابط التالية وتنفيذ باقي الخطوات

- موقع وزارة التربية والتعليم الدخول هنـــــــا.

- مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم على رابط

- الصفحة الرسمية للوزارة من خلال الرابط.

الخطوة الثانية: الضغط على «نتيجة الثانوية العامة»، ثم تحديد نوع الشعبة علمي أو أدبي.

الخطوة الثالثة: تدوين رقم جلوس طالب أو طالبة في الثانوية العامة، ثم الضغط على كلمة النتيجة.