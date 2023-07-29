نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن | احصل على نتيجتك في الحال | رسميا نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم

أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي بنسبة تزيد عن 3%. وأضاف المصدر أن توزيع المجاميع يقترب بشكل كبير من مجاميع السنة الماضية، وقد تختلف بنسبة بسيطة. وتعكس هذه النتائج الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين ووزارة التربية والتعليم في تحسين جودة التعليم في مصر، وتؤكد النجاح الكبير في تحقيق أهداف التعليم في البلاد.

نسبة النجاح في الثانوية العامة تزيد 3% عن العام الماضي ولا أحد حصل على 100%

أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي بنسبة تزيد عن 3%، وأضاف المصدر أن توزيع المجاميع يقترب بشكل كبير من مجاميع السنة الماضية، وقد تختلف بنسبة بسيطة، وتعكس هذه النتائج الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين ووزارة التربية والتعليم في تحسين جودة التعليم في مصر، وتؤكد النجاح الكبير في تحقيق أهداف التعليم في البلاد.

أحدث أخبار رسمية من وزارة التربية والتعليم بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2023

يسر "بوابة الفجر" أن يوفر آخر الأخبار حول نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب محافظة البحيرة، وذلك وفق التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبق وأعلن عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح زلطة أن النتائج تمر حاليًا بعدة مراحل من المراجعة والتدقيق لضمان الدقة والعدالة. وأكد أن الوزير سيقوم بالإعلان الرسمي عن موعد النتيجة فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها.

وتهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وذلك لتجنب إثارة البلبلة والتشتيت لأبناء الطلاب وأولياء الأمور.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوقيت المؤتمر الصحفي

أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات لـ "بوابة الفجر"، بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 قد انتهت من جميع المراحل الخاصة بها، ووصلت إلى مرحلة المراجعة النهائية والمطابقة مع بيانات الطلاب.

وأوضح المصدر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعرض نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القادمة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتحديد الحد الأدنى اللازم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

وأضاف المصدر أنه سيتم تحديد موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة مساء يوم الأحد، بعد عرضها على رئيس مجلس الوزراء. تعكس هذه النتائج الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمعلمون في مصر لتحقيق النجاح في الامتحانات، وتعكس أيضًا الاهتمام الكبير من وزارة التربية والتعليم بتحسين جودة التعليم في البلاد.

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة

وأوضح المصدر المسؤول أنه من المقرر تنظيم مؤتمر صحفي في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، ونسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة وجميع المؤشرات والإحصائيات الخاصة بها، إلى جانب تهنئة الطلاب الأوائل في جميع الشعب. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي خلال الأيام القليلة القادمة، بدايةً من يوم الأحد، على أن يكون المؤتمر اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الأول من أغسطس 2023. ويعد هذا الإعلان مناسبة هامة للطلاب وعائلاتهم، ويمثل احتفالًا بالجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل تحقيق النجاح في الامتحانات، ويعكس أيضًا التزام الوزارة بتوفير تعليم ذي جودة عالية في مصر.

وزير التربية والتعليم يعلن نسب النجاح في جميع مواد الثانوية العامة 2023

أفاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسب النجاح في جميع مواد الثانوية العامة 2023، حيث تم الإعلان عن نسب النجاح في كل مادة من مواد الثانوية العامة 2023، بالإضافة إلى نسب المتفوقين في كل مادة من المواد. ويمكن للجمهور الاطلاع على تفاصيل نسب النجاح في جميع المواد من خلال الرابط التالي: رابط نسب النجاح في جميع مواد الثانوية العامة 2023. يعد هذا الإعلان مهمًا للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن للجميع الاطلاع على أداء الطلاب ونسب النجاح في كل مادة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم ذي جودة عالية في البلاد.

أوائل الثانوية العامة 2023

يمكن معرفة عدد أوائل الثانوية العامة وتفاصيل وقواعد اختيار الأوائل من خلال الرابط التالي: رابط عدد أوائل الثانوية العامة 2023 ومعايير الاختيار.

موعد إعلان نماذج إجابات الثانوية العامة

أفاد المصدر المسؤول بأنه سيتم الإعلان عن نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مباشرة بعد إعلان واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك قبل بدء فترة تقديم التظلمات. يأتي هذا الإجراء في إطار الشفافية والإفصاح عن نتائج الامتحانات وإتاحة الفرصة للطلاب للاطلاع على أدائهم ومقارنته مع النماذج الرسمية للاجابات، وذلك قبل بدء فترة التظلمات التي يمكن من خلالها تقديم الاعتراضات على النتائج. يعكس هذا الإجراء التزام الوزارة بتوفير تعليم ذي جودة عالية وتعزيز الشفافية والمصداقية في العملية التعليمية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

يقدم بوابة الفجر رابط نتيجة الثانوية العامة والذى يتم تفعيله فور الإعلان عنها من موقع وزارة التربية والتعليم، عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات مجموع الثانوية العامة 2023

تستعرض «بوابة الفجر» لطلاب وأولياء الأمور توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لشعبة علمي علوم، وعلمي رياضة، وطلاب الأدبي كما يلي:

توزيع درجات مواد علمي علوم

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب علمي علوم 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

مواد شعبة علمي علوم

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

الأحياء 60 درجة

الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة

توزيع درجات مواد علمي رياضة

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب علمي رياضة 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة

استاتيكا 30 درجة

ديناميكا 30 درجة

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب القسم الأدبي 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة

الجغرافيا 60 درجة

التاريخ 60 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة.

